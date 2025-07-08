Wyndham, 10 otel daha açacak, Vienna House markasını getirecek

Hamide HANGÜL

Dünyanın franchise ve­ren en büyük otel şir­keti Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’de büyü­mesini sürdürüyor. Şu anda 11 markada 124 oteliyle hizmet veren Wyndham, yıl sonu­na kadar 10 otel daha açarak hizmet ağını ve destinasyon sayısını genişletecek. Türki­ye’deki yeni otel planları ve tu­rizm sektöründeki gelişmele­ri hakkında bilgi veren Wynd­ham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis İs­tanbul’un, antik çağlardan be­ri Doğu ile Batı’yı bir araya ge­tiren bir şehir olduğuna işaret etti. Manikis, “Bizim açımız­dan da önemini şöyle vurgula­yabiliriz. İstanbul, bizim aynı zamanda 45’ten fazla otelimi­zin bulunduğu bir şehir” dedi.

Türkiye’de grup olarak 11 markada 124 otelle hizmet verdiklerini, aynı zamanda 45 şehirde bulunduklarına işaret eden Manikis, dünya geneline bakıldığında ise 25 markaları olduğunu kaydetti.

“Üst segmentlere de hitap edeceğiz”

Türkiye’ye getirmek iste­dikleri bir sonraki otel mar­kasının da Vienna House ol­duğunu açıklayan Manikis, böylelikle 12 markayla hizmet vermiş olacaklarını dile ge­tirdi. Manikis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu marka beni çok heyecanlandırıyor. Bu, Tür­kiye’ye getirmeyi çok istedi­ğim bir marka. Geldiği zaman da kıta Avrupa’sı dışındaki ilk Vienna House oteli olacak, yılsonuna kadar anlaşması­nı imzalamayı hedefliyorum. Sonrasında yenileri de gele­cek, tek bir otelle kalmayacak. Bir life stayle otelden bahse­diyoruz, daha genç seyahat edenlere hitap edecek. Vien­na House’un Avrupa’daki or­talaması, 100-120 oda arasın­da oluyor. Genele baktığınız­da daha ziyaret orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ancak otelin tasarımına, ye­rine bağlı olacağı için daha üst segmentlerde de olabilir.”

“Türkiye 5’inci büyük pazarımız”

Türkiye’de büyümeye de­vam edeceklerini açıklayan Dimitris Manikis, “Türkiye, bizim için çok iyi bir pazar. Şu anda dünya genelindeki 5’inci pazarımız konumunda. İlk sıralarda Kuzey Amerika, Çin, Latin Amerika, Alman­ya var. Rakiplerin bu bölgeler olduğuna baktığınızda Tür­kiye güçlü bir noktada. Büyü­me fırsatı açısından da harika. Biz, Türkiye’ye daha fazla tu­rist getirmek istiyoruz. Bu da­ha fazla yatak, daha fazla otel anlamına geliyor. Bu yıl sonu­na kadar 10 otel daha açaca­ğız” dedi.

Türkiye’nin aynı zaman­da yetenekli profesyoneller yetiştiren önemli bir ülke ol­duğunu dile getiren Dimit­ris Manikis, şu açıklamalar­da bulundu: “Sektörümüz için yetişen çok ciddi bir insan kaynağı var. Bununla birlik­te benim domino efekti dedi­ğim bir efektten bahsetmem gerekiyor. Bizim Türkiye’de­ki büyümemiz, aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Ka­zakistan gibi ülkelerde de bü­yümemize yardımcı oluyor.”

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel ise yeni otel plan­larını şöyle açıkladı: “Açma­yı planladığımız 30 otel da­ha var. Her yıl yaklaşık 10 otel açıyoruz ortalamada. 2024 yı­lında 16 otel açıp, 21 yeni pro­je imzaladık. Bu bir rekordur. 2025 yılında bu kadar olmaz ancak en az 10 otel açıp, 15 ta­ne de imzalarız.”

“Türkiye tanıtım için harika işler başarıyor”

Dimitris Manikis, bu yıl seyahatlerin artacağını dile getirdi. Manikis, “İnsanlar her şeye para harcamayı durdurabiliyor, ancak seyahat etmek için para harcamaktan vazgeçmiyor. Bu yıl 1,4 milyar insan dünya genelinde seyahat edecek. Bu rakam, geçen yıla göre daha fazla” şeklinde konuştu. Manikis, 2025 yılı için hedeflenen 65 milyon turist hedefine işaret ederek şöyle devam etti: “Türkiye her zaman talep gören bir destinasyon. Bizim burada büyüyor olmamız da bunun bir yansıması. Türkiye’nin bu yıl da yurt dışından gelen ziyaretçiler açısından, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacağına inanıyorum. Türkiye, turizmi dünyada tanıtmak için harika işler başarıyor şu anda.”

Kendisinin ise turizm sektöründe çalışmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Manikis, “Çünkü konaklama sektörünü barışın, eğlencenin ve mutluluğun sektörü olarak görüyorum. Barış görüşmeleri de konaklama sektörü açısından olumludur” ifadelerini kullandı.