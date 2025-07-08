Wyndham, 10 otel daha açacak, Vienna House markasını getirecek
Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, şu anda 11 markada 124 otelle hizmet verdiklerini, yılsonuna kadar 10 otel daha açmayı planladıklarını açıkladı. Manikis, orta segmentteki Vienna House otel markasını Türkiye’ye getireceklerini bildirdi.
Hamide HANGÜL
Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Şu anda 11 markada 124 oteliyle hizmet veren Wyndham, yıl sonuna kadar 10 otel daha açarak hizmet ağını ve destinasyon sayısını genişletecek. Türkiye’deki yeni otel planları ve turizm sektöründeki gelişmeleri hakkında bilgi veren Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis İstanbul’un, antik çağlardan beri Doğu ile Batı’yı bir araya getiren bir şehir olduğuna işaret etti. Manikis, “Bizim açımızdan da önemini şöyle vurgulayabiliriz. İstanbul, bizim aynı zamanda 45’ten fazla otelimizin bulunduğu bir şehir” dedi.
Türkiye’de grup olarak 11 markada 124 otelle hizmet verdiklerini, aynı zamanda 45 şehirde bulunduklarına işaret eden Manikis, dünya geneline bakıldığında ise 25 markaları olduğunu kaydetti.
“Üst segmentlere de hitap edeceğiz”
Türkiye’ye getirmek istedikleri bir sonraki otel markasının da Vienna House olduğunu açıklayan Manikis, böylelikle 12 markayla hizmet vermiş olacaklarını dile getirdi. Manikis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu marka beni çok heyecanlandırıyor. Bu, Türkiye’ye getirmeyi çok istediğim bir marka. Geldiği zaman da kıta Avrupa’sı dışındaki ilk Vienna House oteli olacak, yılsonuna kadar anlaşmasını imzalamayı hedefliyorum. Sonrasında yenileri de gelecek, tek bir otelle kalmayacak. Bir life stayle otelden bahsediyoruz, daha genç seyahat edenlere hitap edecek. Vienna House’un Avrupa’daki ortalaması, 100-120 oda arasında oluyor. Genele baktığınızda daha ziyaret orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ancak otelin tasarımına, yerine bağlı olacağı için daha üst segmentlerde de olabilir.”
“Türkiye 5’inci büyük pazarımız”
Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini açıklayan Dimitris Manikis, “Türkiye, bizim için çok iyi bir pazar. Şu anda dünya genelindeki 5’inci pazarımız konumunda. İlk sıralarda Kuzey Amerika, Çin, Latin Amerika, Almanya var. Rakiplerin bu bölgeler olduğuna baktığınızda Türkiye güçlü bir noktada. Büyüme fırsatı açısından da harika. Biz, Türkiye’ye daha fazla turist getirmek istiyoruz. Bu daha fazla yatak, daha fazla otel anlamına geliyor. Bu yıl sonuna kadar 10 otel daha açacağız” dedi.
Türkiye’nin aynı zamanda yetenekli profesyoneller yetiştiren önemli bir ülke olduğunu dile getiren Dimitris Manikis, şu açıklamalarda bulundu: “Sektörümüz için yetişen çok ciddi bir insan kaynağı var. Bununla birlikte benim domino efekti dediğim bir efektten bahsetmem gerekiyor. Bizim Türkiye’deki büyümemiz, aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde de büyümemize yardımcı oluyor.”
Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel ise yeni otel planlarını şöyle açıkladı: “Açmayı planladığımız 30 otel daha var. Her yıl yaklaşık 10 otel açıyoruz ortalamada. 2024 yılında 16 otel açıp, 21 yeni proje imzaladık. Bu bir rekordur. 2025 yılında bu kadar olmaz ancak en az 10 otel açıp, 15 tane de imzalarız.”
“Türkiye tanıtım için harika işler başarıyor”
Dimitris Manikis, bu yıl seyahatlerin artacağını dile getirdi. Manikis, “İnsanlar her şeye para harcamayı durdurabiliyor, ancak seyahat etmek için para harcamaktan vazgeçmiyor. Bu yıl 1,4 milyar insan dünya genelinde seyahat edecek. Bu rakam, geçen yıla göre daha fazla” şeklinde konuştu. Manikis, 2025 yılı için hedeflenen 65 milyon turist hedefine işaret ederek şöyle devam etti: “Türkiye her zaman talep gören bir destinasyon. Bizim burada büyüyor olmamız da bunun bir yansıması. Türkiye’nin bu yıl da yurt dışından gelen ziyaretçiler açısından, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacağına inanıyorum. Türkiye, turizmi dünyada tanıtmak için harika işler başarıyor şu anda.”
Kendisinin ise turizm sektöründe çalışmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Manikis, “Çünkü konaklama sektörünü barışın, eğlencenin ve mutluluğun sektörü olarak görüyorum. Barış görüşmeleri de konaklama sektörü açısından olumludur” ifadelerini kullandı.