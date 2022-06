Wyndham 2025 sonunda Türkiye’de 150 otele ulaşacak

Necla DALAN

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels&Resorts, dünyadaki 5’inci büyük pazarı olan Türkiye’de yeni oteller açarak büyümeye devam edecek. Şu anda Türkiye’de 40 ilde 92 oteliyle hizmet veren grup, bu yılı 100 otelle tamamlamayı hedefliyor. 2025 sonu hedefi ise 150 otele ulaşmak.

95 ülkede 8 bin 900’ün üzerinde oteliyle faaliyet gösteren grubun Türkiye’deki büyüme planları ve hedeflerini Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ve Wyndham Hotels&Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Bilgin Beslen ile konuştuk. Dünya genelinde 22 markalarıyla faaliyet gösterdiklerini, bu markaların 9’unu Türkiye’ye getirdiklerini belirten Dimitris Manikis, “Son olarak Antalya Lara’da 9’uncu markamız olan Wyndham Garden’ı hayata geçirdik. Türkiye’deki operasyonlarımızdan çok memnunuz daha da büyümeye devam edeceğiz. Türkiye en iyi pazarlarımızdan biri olmaya devam edecek. Yeni markalarımızı da Türkiye’ye getirmek istiyoruz. İlk her şey dahil konseptimiz olan Wyndham Alltra bu anlamda Türkiye’deki 10’uncu markamız olmaya çok yakın. Bodrum ve Kuşadası gibi bölgeleri bu markamız için potansiyel bölgeler olarak görüyoruz. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz Türkiye’de 150 otele ulaşmak” dedi.

Otellerde, pansiyonlarda ve kiralık evlerde yer yok

Türkiye’nin bu yıl çok iyi bir turizm sezonu geçireceğini kaydeden Manikis, bunun sebebinin dövizdeki artış veya TL’nin değer kaybıyla alakalı olmadığını vurguladı. Manikis, “Türkiye ucuz diye gelenler varsa uyarayım otellerde yer yok. Sadece otellerde değil pansiyon ve kiralık evlerde de yer yok. Ailemle ağustos ayında Belek’e gelmek istiyoruz ama yer yok. Bu durum sadece Türkiye’de değil dünya genelinde böyle. Çünkü insanlar pandemiden sonra seyahat etmek istiyor. Herkes 2 yıl eve kapandı, tatil paralarını biriktirmiş oldu ve onu kullanmak, kaybettikleri zamanı geri kazanmak istiyor.”

Türkiye’de yerli turist için fiyatların çok yüksek olduğunu hatırlattığımız Dimitris Manikis, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sadece Türkiye’de değil, İtalya, İspanya, Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinde de durum aynı. Fiyatlar yerli halk için pahalı kalıyor. Zaten yeni trendlere baktığımızda tüm dünyada yerli turist farklı lokasyonlara bakıyor. Türk turist de Anadolu’ya, Diyarbakır, Mardin, Kayseri gibi bölgelere gidiyor.”

Kalamış’taki otel Mayıs’ta rekor kırdı

Dimitris Manikis, Wyndham Grand İstanbul Kalamış’ın mayıs ayında doluluk ve gelirde rekor kırdığını da söyledi. Manikis, “Kalamış’taki otelimiz açıldığı 2012 yılından bu yana en iyi ayını geçirdi. Hedefimiz Haziran ve Temmuz’da bu sonuçları aşmak” dedi. Manikis, sektördeki en büyük sorunun ise hem dünya hem de Türkiye’de iş gücünde yaşandığını, elemanları ellerinde tutmak için 3-4 ayda bir zam yapmak zorunda kalındığını da sözlerine ekledi. Manikis, “Avrupa ülkelerinde de istihdam açığı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İngiltere'de yeterli personel bulamadığı için açılamayan restoran ve oteller oldu” diye konuştu.

Otellerde doluluk da karlılık da arttı, 2019 rekorlarını kıracağız

Dimitris Manikis, Türkiye’de sektörde hem doluluk hem de karlılılığın arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin turizmde çok iyi bir yıl geçireceğini anlatan Manikis, şöyle devam etti: “Türkiye bu yıl çok turist alacak. Çin’den bu yıl turist gelmeyecek, Ruslar’ın sayısı çok azalacak ama buna rağmen Türkiye çok fazla turist çekecek. İstanbul özelinde turizm hareketliliğinde şu anda medikal turizm büyük yer tutuyor. Ve bu alanda daha devasa bir fırsat var. Özetlemek gerekirse; Türkiye’de turizm sektörü için 2019 en iyi yıldı ama 2022 yılında o yılı aşacağız.”

İstanbul’un Avrupa’daki diğer şehirlere göre daha fazla marka çeşitliliği sunduğunu da ifade eden Dimitris Manikis, kendilerinin de 4 günlük bir konferans için İstanbul’u seçtiklerini anlattı. Manikis, “Şu anda EMEA bölgesindeki iş geliştirme ekibimizin tamamı İstanbul’da. Ekibimize yeni kattığımız arkadaşlarımıza İstanbul’u gezdireceğiz, İstanbul’daki marka çeşitliliğini onlara göstermek istiyoruz” dedi.

Batman’dan Rize’ye yeni oteller geliyor

Wyndham Hotels&Resorts, bu yıl içinde Antalya Lara’da Wyndham Garden, Elbistan ve Samsun’da Ramada by Wyndham markasıyla, İstanbul’da TRYP by Wyndham markasıyla otel açtı. Bu ay aynı markanın 88 odalı Rize, 118 odalı Kayapınar, 149 odalı Erzurum oteli hizmete girecek. Bu yıl içine ayrıca 110 odalı Ramada Plaza by Wyndham Ordu, 211 odalı Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Sultanahmet, 84 odalı Ramada Encore by Wyndham İstanbul Maltepe, 119 odalı Ramada Resort by Wyndham Kızkalesi, 120 odalı Ramada Plaza by Wyndham Batman ve 176 odalı Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt otellerinin açılması planlanıyor.