Wyndham, Dikili’deki yeni otel yatırımını 2026’da tamamlayacak
Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’deki büyüme stratejisini yeni yatırımlarla güçlendirerek 2026 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde Ramada by Wyndham markasıyla yeni bir otel açmaya hazırlanıyor. Şirket, bölgenin ilk yabancı markalı oteli olacak bu yatırımla Ege turizmine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.
Özlem SARSIN-İZMİR
Wyndham Hotels & Resorts yeni yatırımları ile Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Operasyonlar Başkanı Arcan Bayraktaroğlu, Wyndham’ın Türkiye’ye güvendiğini ve önem verdiğini söyleyerek, bu kapsamda yeni otel projelerine imza attığını belirtti. Türkiye’de 11 marka ve 127 otel ile hizmet verdiklerini kaydeden Bayraktaroğlu, 2026 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde Ramada by Wyndham markası ile yeni bir oteli hizmete açacaklarını söyledi. Otelin Dikili’de yabancı markalı ilk otel olacağını ifade eden Bayraktaroğlu, 2026 yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya başlamayı hedeflediklerini söyledi.
"Gündemde yeni yatırım ve markalar var"
Wyndham otellerinin yıl genelinde yaklaşık yüzde 80 oranında doluluğa sahip olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu sözlerine şöyle devam etti, “Gerek şehir içi otellerimiz gerekse diğer otellerimizin doluluk oranlarından memnunuz. Türkiye’de 11 marka, dünyada 25 farklı marka ile sektörde hizmet veriyoruz. 40’tan fazla farklı şehirde batıdan doğuya, kuzeyden güneye bütün bölgelerimizde otellerimiz var. Farklı konseptlerde otellerimizle hizmet veriyoruz. Yeni yatırımlar ve yeni marka konumlandırmaları var gündemimizde. Önümüzdeki süreçte Vienna House by Wyndham markamızın 2026 yılında İstanbul’da iki oteli açılacak. Vienna House butik ve dinamik bir marka olacak. Bu konsept Ege Bölgesi için de çok uyumlu. Öte yandan Kapadokya’da ilk ve tek yabancı markalı mağara otelini hizmete açtık. Dünyada 8000’den fazla otelimiz var ama tek mağara konseptli otelimiz Kapadokya’da yerini aldı. 29 odalı Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham bu yıl hizmete girdi. Çok ciddi bir gurur kaynağı bizim için. Dünyada da büyük reklam oldu. Kapadokya bölgesine yaptığımız ziyaretlerde yüzlerce otobüs Latin Amerikalı turistin tatil için bölgeyi tercih ettiğini gördük. Brezilya’da çekilen bir dizinin Kapadokya’dan sahnelerinin bulunması, ülke insanının Kapadokya bölgesini merak etmesini sağladı. İnsanlar bölgenin cazibesini keşfetti, inanılmaz bir akın var. Türk dizileri artık dünyaya satıldığı için inanılmaz bir reklam oluyor. Diziler sadece bizim değil farklı sektörlere de olumlu yansıdı. Bizim sektör her güzellikten besleniyor” dedi.
“Kontrolsüz fiyat artışı en önemli sorun”
2025 yılının zor bir yıl olduğunu, ancak yılın son çeyreğinde konaklama sektörünün toparlanmaya başladığını belirten Bayraktaroğlu, 2026 yılı için daha umutlu olduklarını söyledi. Sektörü son çeyrekte iş dünyasının konferans organizasyonlarının olumlu etkilediğini ifade eden Bayraktaroğlu, “Yıl genelinde doluluk yüzde 65’lerde iken son çeyrekte yüzde 80’e çıktı. Yaz sezonunda gerçekleşmeyen doluluğu sonbahar aylarında yakaladık. 2026 yılından da umutluyuz. Yeni yılı temkinli iyimserlik yılı olarak görüyoruz. Yüksek fiyatlar olmadan, ayağımız yere basarak fiyat politikalarının ayarlanması lazım. Zaten sektörün en büyük sorunlarından biri kontrolsüz fiyat artışları oldu. Fiyat stratejileri çok göreceli. 2026 yılında da 2025 fiyatları altına düşmememiz gerekiyor. Ama çok yüksek fiyatlar da olmamalı, denge kurulmalı. Doluluk oranlarının da en az yüzde 8 ile 10 arasında artması gerekiyor. Herkes temkinli davranırsa zaten doluluk oranlarımız artar” dedi.
“Erken rezervasyon sektör için önemli”
Türkiye’nin rekabet ettiği destinasyonların çok ötesinde bir kaliteye ve güzelliğe sahip olduğunun da altını çizen Bayraktaroğlu, “Çok geniş bir tatil alternatifimiz var. Bunu kullanabiliyor olmamız lazım. Sadece oteller değil restoranlar ve hava yolları gibi bileşenlerle de bir bütünlük sağlanmalı. Bunu sağlamak için Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansı’nın çok ciddi çalışmaları var. Destinasyonlarımızı uluslararası fuarlarda çok iyi pazarlıyorlar. Dünyanın pek çok ülkesinde çok iyi tanıtımlar yapılıyor. Özellikle Avrupa’dan ve İngiltere’den, Kuzey Avrupa ülkelerinden talep var. Rusya’dan da talep iyi yönde. Yeni yılda Uzak Doğu’dan gelen turist sayısının artacağını düşünüyorum. Bakanlık da bu yönde sağlam çalışmalar yapıyor. O destinasyondan gelen turistlerin sayısı yaşanan finansal sıkıntılardan dolayı azalmıştı. Mesela Japon turistler parasal sıkıntılar nedeni ile tatile çıkmaya ara vermişti. Bizim biraz daha fiyatlarımıza bakmamız lazım, kampanyalar sağlamak lazım. Erken rezervasyon da önemli bizler için. Yurt dışından gelecek olan turistlerin yaşamı planlı programlı olduğu için erken rezervasyonu çok yoğun kullanıyor. Burada uygun bir fiyat politikası uygulanmalı. Başlangıç ve bitiş fiyatları arasında uçurum olursa kötü bir imaj olur bizim için. Yerli turist de artık erken rezervasyona ve taksit imkânlarına talep göstermeye başladı” dedi.
“Döviz dengesi önemli”
Sektör için döviz fiyatları dengesinin çok önemli olduğunu da söyleyen Bayraktaroğlu, “Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yaşadığı sorunları bizler de yaşadık. Özellikle döviz dengesi çok büyük etken. İç pazardaki maliyetler enflasyon nedeni ile arttığı sürece ve bizim satış fiyatlarımız euro ve dolar bazında artamadığı için bir anda maliyetler hep eksi bakiye oldu. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durum yaşamamıştık. İçerdeki enflasyon nedeni ile fiyatlar artsa dahi odalar yurt dışına döviz bazında satıldığı için etkilenmiyorduk. Ama öte yandan dövizin dengesiz artması da iyi değil, biz bunu istemiyoruz. Böyle bir şey olmaması lazım. Hizmet sektörü olarak her şartta hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi