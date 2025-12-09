Wyndham, Dikili’deki yeni otel yatırımını 2026’da tamamlayacak

Özlem SARSIN-İZMİR

Wyndham Hotels & Resorts yeni yatı­rımları ile Türki­ye’de büyümeye devam ediyor. Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Operasyonlar Başkanı Arcan Bayraktaroğlu, Wynd­ham’ın Türkiye’ye güvendiğini ve önem verdiğini söyleyerek, bu kapsamda yeni otel projele­rine imza attığını belirtti. Tür­kiye’de 11 marka ve 127 otel ile hizmet verdiklerini kaydeden Bayraktaroğlu, 2026 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde Ra­mada by Wyndham markası ile yeni bir oteli hizmete açacak­larını söyledi. Otelin Dikili’de yabancı markalı ilk otel olaca­ğını ifade eden Bayraktaroğlu, 2026 yaz sezonunda misafirle­rini ağırlamaya başlamayı he­deflediklerini söyledi.

"Gündemde yeni yatırım ve markalar var"

Wyndham otellerinin yıl ge­nelinde yaklaşık yüzde 80 ora­nında doluluğa sahip olduğu­nu dile getiren Bayraktaroğ­lu sözlerine şöyle devam etti, “Gerek şehir içi otellerimiz ge­rekse diğer otellerimizin dolu­luk oranlarından memnunuz. Türkiye’de 11 marka, dünya­da 25 farklı marka ile sektör­de hizmet veriyoruz. 40’tan fazla farklı şehirde batıdan doğuya, kuzeyden güneye bü­tün bölgelerimizde otellerimiz var. Farklı konseptlerde otel­lerimizle hizmet veriyoruz. Yeni yatırımlar ve yeni marka konumlandırmaları var gün­demimizde. Önümüzdeki sü­reçte Vienna House by Wynd­ham markamızın 2026 yılında İstanbul’da iki oteli açılacak. Vienna House butik ve dina­mik bir marka olacak. Bu kon­sept Ege Bölgesi için de çok uyumlu. Öte yandan Kapadok­ya’da ilk ve tek yabancı markalı mağara otelini hizmete açtık. Dünyada 8000’den fazla ote­limiz var ama tek mağara kon­septli otelimiz Kapadokya’da yerini aldı. 29 odalı Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham bu yıl hizmete girdi. Çok ciddi bir gu­rur kaynağı bizim için. Dünya­da da büyük reklam oldu. Ka­padokya bölgesine yaptığımız ziyaretlerde yüzlerce otobüs Latin Amerikalı turistin ta­til için bölgeyi tercih ettiğini gördük. Brezilya’da çekilen bir dizinin Kapadokya’dan sah­nelerinin bulunması, ülke in­sanının Kapadokya bölgesini merak etmesini sağladı. İnsan­lar bölgenin cazibesini keşfet­ti, inanılmaz bir akın var. Türk dizileri artık dünyaya satıldığı için inanılmaz bir reklam olu­yor. Diziler sadece bizim de­ğil farklı sektörlere de olumlu yansıdı. Bizim sektör her gü­zellikten besleniyor” dedi.

“Kontrolsüz fiyat artışı en önemli sorun”

2025 yılının zor bir yıl ol­duğunu, ancak yılın son çey­reğinde konaklama sektörü­nün toparlanmaya başladığını belirten Bayraktaroğlu, 2026 yılı için daha umutlu oldukla­rını söyledi. Sektörü son çey­rekte iş dünyasının konferans organizasyonlarının olumlu etkilediğini ifade eden Bay­raktaroğlu, “Yıl genelinde do­luluk yüzde 65’lerde iken son çeyrekte yüzde 80’e çıktı. Yaz sezonunda gerçekleşmeyen doluluğu sonbahar aylarında yakaladık. 2026 yılından da umutluyuz. Yeni yılı temkinli iyimserlik yılı olarak görüyo­ruz. Yüksek fiyatlar olmadan, ayağımız yere basarak fiyat politikalarının ayarlanması lazım. Zaten sektörün en bü­yük sorunlarından biri kont­rolsüz fiyat artışları oldu. Fi­yat stratejileri çok göreceli. 2026 yılında da 2025 fiyatla­rı altına düşmememiz gereki­yor. Ama çok yüksek fiyatlar da olmamalı, denge kurulma­lı. Doluluk oranlarının da en az yüzde 8 ile 10 arasında art­ması gerekiyor. Herkes tem­kinli davranırsa zaten doluluk oranlarımız artar” dedi.

“Erken rezervasyon sektör için önemli”

Türkiye’nin rekabet ettiği destinasyonların çok ötesinde bir kaliteye ve güzelliğe sahip olduğunun da altını çizen Bay­raktaroğlu, “Çok geniş bir tatil alternatifimiz var. Bunu kulla­nabiliyor olmamız lazım. Sa­dece oteller değil restoranlar ve hava yolları gibi bileşenler­le de bir bütünlük sağlanma­lı. Bunu sağlamak için Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştir­me Ajansı’nın çok ciddi ça­lışmaları var. Destinasyonla­rımızı uluslararası fuarlarda çok iyi pazarlıyorlar. Dünya­nın pek çok ülkesinde çok iyi tanıtımlar yapılıyor. Özellik­le Avrupa’dan ve İngiltere’den, Kuzey Avrupa ülkelerinden talep var. Rusya’dan da ta­lep iyi yönde. Yeni yılda Uzak Doğu’dan gelen turist sayısı­nın artacağını düşünüyorum. Bakanlık da bu yönde sağlam çalışmalar yapıyor. O desti­nasyondan gelen turistlerin sayısı yaşanan finansal sıkın­tılardan dolayı azalmıştı. Me­sela Japon turistler para­sal sıkıntılar nedeni ile tatile çıkma­ya ara vermiş­ti. Bizim biraz daha fiyatla­rımıza bak­mamız lazım, kampanya­lar sağlamak lazım. Erken rezervasyon da önemli bizler için. Yurt dışın­dan gelecek olan turistlerin yaşamı planlı programlı ol­duğu için erken rezervasyo­nu çok yoğun kullanıyor. Bu­rada uygun bir fiyat politikası uygulanmalı. Başlangıç ve bi­tiş fiyatları arasında uçurum olursa kötü bir imaj olur bizim için. Yerli turist de artık erken rezervasyona ve taksit im­kânlarına ta­lep gösterme­ye başladı” dedi.

“Döviz dengesi önemli”

Sektör için döviz fiyatları dengesinin çok önemli olduğunu da söyleyen Bayraktaroğlu, “Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yaşadığı sorunları bizler de yaşadık. Özellikle döviz dengesi çok büyük etken. İç pazardaki maliyetler enflasyon nedeni ile arttığı sürece ve bizim satış fiyatlarımız euro ve dolar bazında artamadığı için bir anda maliyetler hep eksi bakiye oldu. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durum yaşamamıştık. İçerdeki enflasyon nedeni ile fiyatlar artsa dahi odalar yurt dışına döviz bazında satıldığı için etkilenmiyorduk. Ama öte yandan dövizin dengesiz artması da iyi değil, biz bunu istemiyoruz. Böyle bir şey olmaması lazım. Hizmet sektörü olarak her şartta hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi