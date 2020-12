Wyndham, yeni mobil uygulamasıyla teması azaltıyor

Dünyanın franchise veren en büyük şirketlerinden Wyndham Hotels & Resorts, 90 ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle faaliyetlerine devam ediyor.

Pandemi ile sosyal temasın korunmasının öne çıktığı günümüzde Wyndham, dijitalleşme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda iOS ve Android platformlarında kullanıma sunduğu yeni mobil uygulaması ile sosyal teması azaltmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iOS ve Android platformu mağazalarından indirilebilen yeni Wyndham uygulamasının sunduğu kullanıcı deneyimi, ziyaretçilerin gelecek dönem için tatil tercihlerine ve 2021 seyahat planlarına ilham verecek şekilde yeniden tasarlandı. Uygulama, konaklama sırasında faydalanılabilecek ve teması azaltacak özellikleriyle öne çıkıyor.

Rezervasyon yapmayı kolaylaştırıyor

Açıklamaya göre, Wyndham’ın yeni mobil uygulamasının sunduğu başlıca imkanlar arasında rezervasyon yapmayı kolaylaştıran, "Mobil Check-In / Check-out", "Lightning BookSM", "Dijital Oda Anahtarı" gibi özellikler yer alıyor. Öte yandan uygulamanın merkezinde yer alan "In-Stay Modu", "My App Passport", "Özel Teklifler", "Hesap Yönetimi" gibi özellikler, kullanıcıların o sırada nerede olduklarına ve ne yapmak isteyeceklerine bağlı olarak anlık ihtiyaçlarını öngörebilen ve bunlara uyum sağlayabilen kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

"Franchise otellerimiz açısından bir kazan-kazan durumu ortaya çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wyndham Hotels & Resorts Dijital Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Jessica Davidson, “Ziyaretçiler araçla ulaşabilecekleri konaklama imkanlarını her zamankinden daha çok tercih ediyor ve Wyndham; La Quinta by Wyndham, Days Inn by Wyndham ve Super 8 by Wyndham gibi yerleşmiş, ziyaretçilerin tanıdığı ve güvendiği markaların gücünü sunuyor. Bu uygulama tüm ziyaretçiler, özellikle de pandemi sırasında seyahat edenler açısından çığır açacak. Bir yandan misafirlerin günümüzdeki beklentilerine cevap verirken, diğer yandan gelecek için sağlam bir temel oluşturacak özelliklere sahip.” dedi.

Yeni uygulamalarının olabilecek en kritik dönemde geldiğine dikkat çeken Davidson, "Pandemi, dijital uygulamaların benimsenmesini hızlandırdı ve ziyaretçiler artık kolaylaştırılmış ve az temas gerektiren deneyimler bekliyor. Bu uygulama, binlerce franchise otelimizin bu beklentilere cevap vermesine yardımcı oluyor ve doğrudan rezervasyonun en hızlı ve en kolay yolunu açıyor. Böylece hem misafirlerimiz, hem de franchise otellerimiz açısından bir kazan-kazan durumu ortaya çıkıyor.”