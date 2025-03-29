X 'satıldı'! Elon Musk duyurdu: Birleşme gerçekleşti

Elon Musk, xAI adlı yapay zeka şirketinin, X platformunu 33 milyar dolar değerleme ile satın aldığını duyurdu. Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, bu birleşmenin iki şirketin geleceğini birleştirdiğini ve önemli bir sinerji yaratacağını belirtti.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşim xAI'yi 80 milyar dolar, X'i ise 33 milyar dolar olarak değerlendiriyor" şeklinde ifadeler kullandı. 12 milyar dolarlık borç dahil edildiğinde, X'in toplam değerinin 45 milyar dolar olduğunu belirten Musk, anlaşmanın tamamen hisse senedi işlemi olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Borç hariç 100 milyar dolar değere sahip

Anlaşmaya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, X ve xAI'nin birleştiği XAI Holdings adlı yeni varlık, borç hariç 100 milyar dolardan fazla bir değer taşıyor. Ayrıca, Morgan Stanley, anlaşmada tek bankacı olarak görev alırken her iki tarafı da temsil etti.

Bu birleşmeyle Musk, eski Twitter ve xAI arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmiş oldu. Musk, "XAI ve X'in gelecekleri iç içe geçmiş durumda; bugün, verileri, modelleri, hesaplamayı, dağıtımı ve yeteneği birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu kombinasyon, xAI'nin gelişmiş AI yeteneğini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak muazzam bir potansiyelin kilidini açacak" mesajını paylaştı.