Xiaomi, elektrikli araç yatırımlarına devam ediyor

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarına devam ediyor. Son olarak şirket, dört yıl önce kurulan ve otonom sürüş teknolojileri alanında faaliyet gösteren Deepmotion'ı 77,4 milyon dolara satın aldı.

Satın almaya ilişkin açıklama yapan Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, akıllı telefon dışındaki alanlara da yayılmayı hedeflediklerini belirtti.

Elektrikli araçlara 10 milyar dolar yatırım yapacak

Daha önce yeni akıllı elektrikli araç (EV) birimiyle otomotiv sektörüne resmen girdiğini duyuran Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara gelecek 10 yıl boyunca 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyor.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, akıllı elektrikli araç için kurulan yan kuruluşun CEO'su olarak da görev yapacak.

Elektrikli araç üretimi için "Bu hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak" diyen Jun, "Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.