Xiaomi, elektrikli araçlara 10 milyar dolar yatırım yapacak

Xiaomi Corporation, Hong Kong Borsası'na yaptığı açıklama ile akıllı elektrikli araç üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara gelecek 10 yıl boyunca 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Xiaomi'nin Başkanı Lei Jun, akıllı elektrikli araç için kurulan yan kuruluşun CEO'su olarak görev yapacak.

Şirketin 30 Mart'ta yapılan toplantısında konuşan Lei Jun, şirketin 10 milyar Çin yuanı başlangıç yatırımıyla tamamen Xiaomi'ye ait bir yan kuruluş altında faaliyet göstereceğini bildirdi. Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrası aldıklarını aktaran Jun, Xiaomi yönetim ekibinin son 75 gün içinde elektrikli araç sektörüne yönelik 200'den fazla sektör uzmanıyla 85 toplantı, 4 şirket içi yönetim müzakeresi ve iki yönetim kurulu toplantısı olmak üzere çok titiz ve kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü bildirdi.

Elektrikli araç üretimi için "Bu hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak" diyen Jun, "Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.