Xiaomi, Türkiye'de mağaza yatırımlarına devam ediyor

Küresel teknoloji şirketi lideri Xiaomi, hizmet verdiği bölgelerin yerel bir parçasına haline gelme misyonunu gerçekleştirmek için Türkiye'deki mağaza yatırımlarını devam ediyor. Son olarak Adana ve Gebze'de yeni mağazarlarını hizmete alan marka, yıl sonuna kadar toplamda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

2018 yılında Vadi İstanbul’da açılışını yaparak başladıkları Mi Store yatırımlarına 2019 ve 2020 yılında yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk: "Pandemiye rağmen kullanıcılarımıza hizmet götürmek için durmadan çalıştık. Şu anda 23 farklı şehirde 47 Mi Store ile hizmet veriyoruz. 2021’e de hızlı bir başlangıç yapmış ve Ocak ayında Edirne Erasta ile İstanbul Olivium’da Mi Store’larımızı açmıştık. Şimdi de Adana M1 ve Gebze Center alışveriş merkezlerinde Mi Store’larımızı açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, İnegöl, Bakırköy, Ataşehir gibi şehir ve ilçelerde Mi Store açılışlarımız olacak.” dedi.

Bu sene hemen hemen Türkiye'nin çoğu şehrini Mi Store ve yetkili mağazalarıyla birlikte Xiaomi markasının ürünleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen açıklayan Öztürk, "Müşterilerimizin adil fiyatlarla kolay bir şekilde yüksek teknolojili Xiaomi ürünlerine ulaşması ve deneyimlemesi önceliklerimizin başında geliyor. Bunu sağlayan en büyük destekçilerimiz de kendi Mi Store’larımızdır." ifadesini kullandı.