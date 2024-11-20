Xiaomi'nin 3. çeyrek gelirleri beklentileri aştı

Xiaomi Corporation, 30 Eylül 2024'te sona eren üç aylık döneme (“2024 3. Çeyrek” veya “Dönem”) ilişkin denetlenmemiş konsolide sonuçlarını açıkladı.

Şirketin dönem gelirleri yeni bir rekor seviyeye ulaşarak üst üste üçüncü çeyrekte de güçlü bir büyüme kaydetti. 2024 yılının 3. çeyreğinde şirketin gelirleri 92,5 milyar RMB'ye ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,5'lik bir artış gösterdi. Düzeltilmiş net kâr 6,3 milyar RMB'ye ulaşarak geçmiş dönemlerdeki yüksek seviyelerini korudu. Premiumlaştırma stratejisiyle önemli adımlar atıldı ve genel brüt kâr marjı yüzde 20,4 ile yüksek seviyesini korudu. Xiaomi, üç ana iş kolu olan akıllı telefonlarda 47,5 milyar RMB, IoT ve yaşam tarzı ürünlerinde 26,1 milyar RMB ve internet hizmetleri alanlarında 8,5 milyar RMB gelir elde etti. Akıllı Elektrikli Araç (“EV”) ve diğer yeni girişimler işinden elde edilen gelir 9,7 milyar RMB'ye ulaşarak 10 milyar RMB kilometre taşına yaklaştı. Bu büyüme, Xiaomi'nin “İnsan x Araba x Ev” akıllı ekosisteminin yeni bir büyüme faktörü olduğunun altını çiziyor ve grubun rekor sonuçlar elde etmesini sağlıyor.

Üçüncü çeyrekte, Xiaomi'nin nakit kaynakları artış eğilimi göstermeye devam ederek 30 Eylül 2024 itibarıyla 151,6 milyar RMB ile yeni bir zirveye ulaştı. Bu yılki 11.11 alışveriş festivali sırasında, Xiaomi'nin çok kanallı kümülatif brüt ürün değeri 31,9 milyar RMB'yi aşarak rekor seviyeye yükseldi. İş segmentleri gelişen Xiaomi, rekabet gücünü güçlendirerek yeni bir gelişim aşamasına girdi.

Xiaomi'nin Çin'deki pazar payı üçüncü çeyrekte de arttı

Xiaomi'nin küresel akıllı telefon satışları 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 43,1 milyon adede ulaştı. Canalys'e göre, Xiaomi küresel akıllı telefon satışlarında yüzde 13,8'lik pazar payı ile üst üste 17. çeyrekte de küresel olarak ilk üç akıllı telefon markası arasında yer aldı. Xiaomi, özellikle Çin'deki akıllı telefon satışları sıralamasında 4'üncü sıraya yükseldi ve pazar payı bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi.

3. çeyrekte Xiaomi'nin akıllı telefon gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 47,5 milyar RMB'ye ulaştı. Şirket akıllı telefon premiumlaştırma stratejisinde önemli ilerleme kaydetmeye devam etti. Üçüncü taraf verilerine göre, Xiaomi'nin 3.000 RMB ve üzeri akıllı telefonları, Çin'deki toplam akıllı telefon satışlarının yüzde 20,1'ini oluşturdu ve bir önceki yıla göre yüzde 7,9 puanlık bir artışı temsil etti. Fiyat segmentine göre Xiaomi, 2024 yılının 3. çeyreğinde Çin'deki üç akıllı telefon fiyat segmentinde pazar payında yıllık bazda artış elde etti. 3.000 - 4.000 RMB segmentinde, Xiaomi'nin pazar payı bir önceki yıla göre 9,3 puan artışla yüzde 18,1'e ulaştı. 4.000 - 5.000 RMB segmentinde, Xiaomi'nin pazar payı bir önceki yıla göre 9,7 puan artarak yüzde 22,6'ya ulaştı. 5.000 - 6.000 RMB segmentinde, Xiaomi'nin pazar payı bir önceki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 6,9 oldu.

Xiaomi'nin premium akıllı telefon serisi güçlü bir büyüme sergilemeye devam ediyor. Xiaomi 15 Serisi bir önceki nesle göre 1 milyon birim satış hacmine çok daha hızlı bir şekilde ulaştı. İlk çıkışından bu yana, seri sürekli olarak en çok satanlar arasında yer aldı ve amiral gemisi akıllı telefonların ilk satışlarında yeni rekorlar kırdı. 2024 yılı 11.11 alışveriş festivali sırasında, 4.000 - 5.999 RMB fiyat segmentinde ana akım e-ticaret platformlarında hem satış hacmi hem de gelir açısından lider oldu.