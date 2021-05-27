Xiaomi'nin ilk çeyrek geliri yüzde 54,7 arttı

Xiaomi, 31 Mart 2021 tarihinde sona eren 2021 yılının ilk üç ayını içeren denetlenmemiş konsolide sonuçlarını açıkladı. Buna göre Xiaomi'nin 2021 yılının ilk çeyreğindeki toplam geliri ve düzeltilmiş net kârı pazar beklentilerinin üzerinde çıktı.

Xiaomi'nin toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,7 artış göstererek 76,9 milyar Çin yuanına ulaştı. Düzeltilmiş net kârı ise piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 163,8 artarak 6,1 milyar yuan oldu.

İlk çeyrek sonuçları değerlendiren Xiaomi Corporation sözcüsü, “2021'in ilk çeyreğinde, hem toplam gelirimiz hem de düzeltilmiş net kârımız rekor seviyelere ulaştı. Bu, iş modelimizin sağlamlığını ve stratejilerimizin etkin bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Akıllı telefon satışlarında elde ettiğimiz güçlü büyüme, dünya genelinde kullanıcı sayımızın sürekli artmasını ve genişlemesini sağladı. AIoT platformumuz, dünya genelinde büyümesini sürdürdü. Mevcut iş kollarımızdaki güçlü büyümenin yanı sıra, yeni fırsatları keşfetmeye ve iş ufkumuzu genişletmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz mart ayında yeni marka kimliğimizi ve akıllı elektrikli otomobil alanına resmen girdiğimizi açıkladık. Şirketimiz için önümüzdeki 10 yılda parlak bir gelecek sağlayacak heyecan verici bir yolculuğa başladık." dedi.