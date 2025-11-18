Xiaomi'nin üçüncü çeyrek gelirleri beklentiyi aştı

Xiaomi, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal performansını duyurdu. Şirket, gelir ve düzeltilmiş net kârda piyasa beklentilerini geride bıraktı ancak faaliyet kârında ciddi bir sapma yaşandı.

Xiaomi’nin bu dönem geliri 113,12 milyar CNY (Çin Yuanı) olurken, bu rakam 112,5 milyar CNY seviyesindeki piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş net kâr da analist beklentilerini aşarak 11,31 milyar CNY'ye ulaştı. Piyasa öngörüleri yaklaşık 10,05 milyar CNY düzeyindeydi.

Faaliyet kârı beklentilerin altında

Buna karşın şirketin faaliyet kârı beklentilerin oldukça altında kaldı. Piyasa 70,72 milyar CNY faaliyet kârı öngörürken Xiaomi, bu kalemde sadece 15,11 milyar CNY bildirdi.

Xiaomi’nin elektrikli araç (EV) ve yapay zeka (AI) odaklı yeni yatırımlarından elde ettiği kâr ise 700 milyon CNY olarak kaydedildi.