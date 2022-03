Y kuşağının favori 33 şirketi belirlendi

Alanında öncü araştırmalara imza atan Great Place to Work® Enstitüsü, Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022 kazananlarını belirledi. Best Workplaces for Millennials Turkey 2022 listesi, 253 şirket ve 139 bin 96 çalışanla yapılan analizi sonucu oluştu ve listede yerel ve küresel 33 şirket yer aldı. Toplamda 92 bin 162 kişiden oluşan anket katılımcısı içerisinden Y kuşağı katılımcıları sayısı 38 bin 869 oldu. Yüzde 41 gibi yüksek olan bu oran, Y kuşağının iş dünyasındaki ağırlığını açıkça gösteriyor.

Great Place to Work® Enstitüsü, Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022 listesini belirlemek için ülkemizde faaliyet gösteren organizasyonlarla gerçekleştirdiği anonim çalışan deneyimi anketlerinden elde edilen geri bildirimleri analiz etti. Çalışanlar, 60'ın üzerinde anket sorusuna yanıt verdi ve şirketlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınması için Great Place to Work® Sertifikasyonu standardını karşılaması ve en az yüzde 25 oranında Y kuşağı istihdamını sağlaması gerekiyordu. Anket sonuçlarının gerçekten temsili olmasını sağlamak için Great Place to Work®, Trust Index™ sonuçlarının yüzde 95 güven düzeyinde doğru olmasını gerektiriyor. Değerlendirme sürecinin güvenilir olabilmesi için bir şirketin anket sonuçların yanı sıra basında yer alan haberler ve finansal performanstaki anormallikleri de incelendi. Liste sürecinde şirketler çalışan sayılarına göre 10- 99, 100-249, 250-499 ve 500+ olarak kategorilere ayrılarak değerlendirildi.

Eyüp Toprak: “İş dünyasında Y kuşağının kendine özgü işyeri yaklaşımı var”

Listenin hazırlanması sürecinde 26-34 yaş arası çalışanların değerlendirildiğini ve bu yaş grubundaki insan sayısının ülkemizde 11,5 milyon olduğunu belirten Great Place To Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Yıllardır ülkemizdeki en büyük tartışmalardan birisi, iş dünyasında genç yöneticilere yeterince yer verilmemesi oldu. Dünyada bu konuda değişimler gözlense de, 1946-1964 yılları arasında doğmuş olan Baby Boomers kuşağı, ülkemizde yönetimde egemen konumunda. Ancak bir gerçek var ki organizasyonların sürdürülebilir gelecekleri için Y kuşağı çalışanları büyük önem taşıyor. Bu vesileyle ‘Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022’ listemizde olan tüm organizasyonları kutluyorum” dedi.

Toprak, “Liste süreci bize Y kuşağının iş dünyasındaki mevcut durumuyla ilgili önemli veriler sundu. Böylece onların hem beklentilerini ortaya koyduk hem de ‘eşsiz ve oldukça yaşamsal’ ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiği konusunda fikir sahibi olduk. Gerçekleştirdiğimiz çalışmayla hazırladığımız rapor, bu kuşağın aradığı işyerlerindeki ‘lider ve yöneticiler türüne’ dair de güzel bir rehber niteliğinde. Her ne kadar ülkemizdeki şirketler çalışanların çoğunluğu için mükemmel olmasa da, ne yazık ki Y kuşağının diğer kuşaklara göre çok daha dezavantajlı durumda olduklarını gördük. Onlar, kendilerine özgü zorluklarla mücadele halindeler. Bir yandan finansal istikrar için mücadele ederken diğer taraftan da öğrenim kredisi borcu ödeme veya hem çocuklarına hem aile büyüklerine bakma sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Y kuşağının iş dünyasındaki konumlarına bakıldığında, iş yerlerindeki liderlere olan inançlarının diğer kuşaklara göre çok daha düşük olduğu görülüyor. Ayrıca Y kuşağı çalışanlarının büyük çoğunluğu, iş dünyasının acımasız, yeni fikirlere kapalı ve hayal gücünden yoksun olduğunu düşünüyor.”

Y KUŞAĞI SEVDİKLERİ İŞ YERLERİNE SADIK KALIYOR

Y kuşağı çalışanlarının harika işyeri ile ilgili beklentilerini de ortaya koyacak “Milenyum Kuşağı Çalışanları İçin En Harika İşverenler Listesi”nin önemine değinen Eyüp Toprak, “Organizasyonların sürdürülebilir gelecekleri için bugün milenyum kuşağı çalışanları büyük önem taşıyor. Pandemi ve sonrası değişen iş modelleri ve çalışma biçimleri, iş hayatındaki herkesin mutlak doğruya en yakın çalışma koşullarını hazırlamaya mecbur bıraktı. Arzu edilen yetkin çalışanlara sahip olmak, onlara harika işyeri hazırlamaktan geçiyor. Harika işyeri olmaları sayesinde başta Y kuşağı olmak üzere en iyi ve yetkin çalışanları bünyelerine katabilecekler veya birlikte devam edebilecekler. Y kuşağı için öne çıkan en önemli bulgu; ‘harika bir iş yeri bulduklarında, burada kalmayı tercih etmeleri’. Harika bir işyeri deneyimi yaşayan Y kuşağı çalışanlarının güven kültürü oluşturamamış kurumlara kıyasla işyerlerinde uzun vadeli bir gelecek planlaması olasılığının 50 kat daha fazla olduğu görülüyor. Böylece rakipleri sürekli olarak üretkenliklerini ve kârlıklarını kaybederken Y kuşağı çalışanlarını iyi hissettirebilen organizasyonlar, en iyi yeteneklerini kaybetmiyor ve başarılı sonuçları yıldan yıla geliştirebiliyor. Organizasyonlar, mevcut ve geliştirmeleri gereken noktaları Great Place to Work®’ün çalışan odaklı Trust Index© anketiyle tespit edebiliyorlar” dedi.

Y KUŞAĞINI ANLAMAK, REKABET AVANTAJI SAĞLAR

Y kuşağı çalışanlarının kendilerini iyi hissettikleri şirketlerin hem bugün hem de gelecek yıllarda önemli rekabet avantajına sahip olacağını belirten Toprak, “Çünkü görünüşe göre birçok kişi Y kuşağını yanlış anlıyor ve onları ‘durmadan bir işten diğerine geçen’ bencil bireyler olarak tanımlıyor. Aslında yalnızca mükemmel liderlere ve adil bir temel ücrete sahip olacakları ve yaşamsal ihtiyaçlarının desteklendiği bir pozisyon arayışı içerisinde olduklarını söylüyorlar. Rakamlar gösterdi ki organizasyonlar bu taleplerine karşılık verdiğinde çok büyük katkılarda bulunuyorlar. Bu kuşağın üyeleri uzun süreli bağlar kurmaktan kaçınan, vurdumduymaz ve bir işten diğerine geçen kişiler olmalarının aksine yalnızca kötü organizasyonlarda çalışmaya devam etmek istemiyorlar. Y kuşağı üyeleri harika işyerini bulduklarında, orada kalmak istiyorlar” dedi.