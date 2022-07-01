Yabancı müşteri oranı yüzde 18’e çıktı

NECLA DALAN

Sportive A.Ş. CEO’su Zeynep Selgur, pandemi sonrasında müşteri taleplerinde de mağazacılıkta da değişim yaşandığını, mağazalara ciddi geri dönüş olduğunu söyledi. Selgur, “Müşteri artık deneyim yaşamak istiyor. Bizim 29 mağazamız var. Son açtığımız Bağdat Caddesi, Ankara Ankamall ve Bodrum mağazalarımızı aktif spor destinasyonları olarak hayata geçirdik” dedi. Yabancı müşteri oranında da ciddi artış olduğunu kaydeden Selgur, “2019 yılında yüzde 10 civarında olan yabancı müşteri sayısı yüzde 18’lere çıktı. Antalya’da bu oran yüzde 30’ları buldu. Global spor markaları Türkiye’de Batı Avrupa’ya göre ucuz ve ciddi talep görüyor” diye konuştu.

Mağazalarda ciro artıyor ama tedarik sorunu var

Sektördeki gelişmelere de değinen Zeynep Selgur, mağaza cirolarında ciddi artışlar yaşandığını anlattı. Selgur, şöyle konuştu: “Mart ayı itibarıyla cirolarda yüzde 200-300 artış var. Online’da büyüme yüzde 35’lerde. Satışlar iyi ama dünya genelinde tedarik zincirindeki kırılma yüzünden ürüne ulaşmada sıkıntı yaşanıyor. Uluslararası raporlara bakıldığında bu sıkıntı 2023 yılının ilk yarısına kadar devam edecek. Evet karlı satış var ama bu dönemde stokları hızlı çevirebilmek, doğru ürünlere ulaşıp rafa koyabilmek çok önemli. Enflasyonist ortam ve tedarik zincirinin kırılması başka dinamikler getirdi. Tüketici satın almaları daralttı ve bilinçlendi. Doğru ürünü en hızlı şekilde almak istiyor. Çünkü fiyatların artacağını biliyor.”

3D tarama ile en uygun ayakkabıyı buluyor

Sportive’in Türkiye’nin yerel sermayeli en büyük aktif spor şirketi olduğunu da dile getiren Zeynep Selgur, sözlerini şöyle sürdürdü: “11 ilde 29 mağazada toplamda 20 bin metrekarelik perakende satış alanına sahibiz. 956 toptan müşterimiz var. Arena ve Nike aksesuvar’ın exclusive Türkiye distribütörü, Puma ve Nike takım sporları distribütörüyüz. Sportive’in aktif sporunun kalbi olma misyonuyla yeni mağazalarımızı açıyoruz. Sportive’in Bağdat Caddesi’nde açılan binası, Londra merkezli uluslararası deneyim tasarımı ajansı I-AM tarafından tasarlandı. Mağazada basketbol, koşu, futbol, yüzme, outdoor training, yoga gibi aktif sporun her alanında ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Suadiye Sportive müşteri katılımını esas alan deneyim alanları, algoritmalarla desteklenen 3D tarama teknolojisiyle mükemmel ayakkabının bulunmasına yardımcı olan Sfafesize akıllı cihazıyla müşterilerine ürün-deneyim yolculuğu sunuyor. Merkez ofisimizi de temmuz ayı itibarıyla Sportive Santra adıyla Bağdat Caddesi’ndeki binamıza taşıyoruz. Bu yıl diğer mağazalarımızı yenileyeceğiz. 2023 yılında ise 3 mağaza daha açacağız.”

Köylerde kız çocuklarına malzeme gönderiyor

Zeynep Selgur, İş Bankası İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı iştiraki olan Sportive’in 96 spor kulübü ve 400’e yakın her branştan elit sporcu ile iş birliği yaptığını söyledi ve şöyle devam etti: “Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türk Milli Yüzme Takımlarının ana sponsoruyuz. Salon sporlarında pazarının lideriyiz. Basketbolda Tofaş, Türk Telekom, Karşıyaka’nın ürün tedarikçisi ve sponsoru; futbolda, Bursaspor ve TFF Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Ümraniyespor ürün tedarikçisi ve sponsoruyuz. Türkiye’de aktif sporun yaygınlaşması için sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz. Basketbol için Destek Vakfı ile birlikte köylerdeki kız çocukları için malzeme gönderiyoruz. Yüzmede de belediyelerle çalışıyoruz ve çocuklar için ekipman desteği sağlıyoruz.”

‘Antalya’daki futbol kampları bizim için Anneler Günü gibi’

Bu arada Zeynep Selgur’un verdiği bilgiye göre Türkiye’de dünyada olduğu gibi bu sektördeki müşterinin yüzde 65’i erkek. Kadın müşteri sayısında son yıllarda artış var. İstanbul’da en çok krampon satılan yer Beylikdüzü, çünkü bölgede çok halı saha hizmet veriyor. Bağdat Caddesi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yüzme okullarının etkisiyle yüzme ürünleri çok satıyor. Selgur, “Antalya’da futbol takımlarının kamp yaptığı dönemi bizim için Anneler ve Babalar günü” dedi.