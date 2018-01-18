"Yabancı ortaklık için 'beyaz atlı'yı bekliyoruz"

18 Ocak 2018

YASEMİN SALİH

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden sağlıkta 2018’in ilk yatırımı Medicana Sağlık Grubu’ndan geldi. Beş ilde 12 hastanesi bulunan grup, altıncı yatırımını 100 milyon dolara Bursa’ya yaptı. Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, yabancı ortaklık için uygun adayı beklediklerini belirterek, "Gelen şirketin bize bir şeyler katması gerek. Bir kaldıraç etkisi yapmalı. Biz halen beyaz atlı prensi bekliyoruz” dedi.

Bursa hastanesiyle birlikte bugüne kadar sağlık sektörüne 500 milyon dolarlık yatırım aktardıklarını belirten Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, bu sayede Türkiye genelinde toplam 2 bin yatak kapasitesine ulaştıklarını vurguladı. Bursa’da bugüne kadarki en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bozkurt, “Bursa geç kalan bir yatırım. Burada 20’den fazla özel hastane var, yakında şehir hastanesi de yapılacak. Buradan tüm Güney Marmara’ya hizmet vermeyi planlıyoruz. Özellikle kadın doğum, göz ve kardiyolojide iddialıyız. Ortadoğu’dan hasta bekliyoruz. Hastanemiz tam kapasite hizmete girdiğinde 1.000 kişilik istihdamla Bursa’nın en büyük işverenlerinden biri haline gelecek” dedi.

2017 yatırım yılıydı

2017’nin kendileri için tam bir yatırım yılı olduğunu vurgulayan Bozkurt, ilk 500 şirket arasında yer alan grubun geçen yılı bu anlamda 200 milyon dolarla kapattığını ifade etti. Bozkurt, “Bunun 50 milyonu Kadıköy’deki hastanemiz için kullanıldı. Mevcut hastanelerin renovasyonu ve cihazların yenilenmesi için 50 milyon dolar harcadık. Kalanı da Bursa’ya yatırdık” diye konuştu. Bozkurt’un verdiği bilgiye göre 2017’yi 700 milyon liralık ciroyla kapatan grup, önümüzdeki 5 yılda yüzde 100 büyümeyi hedefliyor. 2018’de ise biri İstanbul Ataşehir, diğeri İzmir’de olmak üzere iki yeni hastane daha açılması planlanıyor. Hüseyin Bozkurt, bu yıla ilişkin diğer planlarını ise şöyle anlattı: “Yılda 2 milyon hastaya hizmet veriyoruz. 2017’de yüzde 15 büyüdük. Bu yıl da yurtiçi ve dışında yapacağımız yatırımlarla yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. Ciromuzda yabancı hastaların payı 2017 itibarıyla yüzde 10. Hedefimiz bu oranı 2018’de yüzde 15’e çıkarmak.”

Kriz çıktı, Alman ortak kaçtı

Medicana Sağlık Grubu’nun hedefleri arasında yurtdışında kendi markasıyla hastaneler açmak yer alıyor. Bu yıl bitmeden yurtdışında iki hastanenin bitmesi planlanıyor. Bu kapsamda şu an Balkanlar’da görüşmeler sürüyor. Bu bölgede Medicana’nın yıllara dayanan deneyiminden yararlanmak isteyen gruplar olduğunu vurgulayan Dr. Hüseyin Bozkurt, yurtdışı yatırımlarını ortaklık ve devralma yöntemiyle yapacaklarının altını çizdi. Grubun yurtdışına açılmanın yanı sıra yabancı ortaklık planları da bulunuyor. 2001’de Alman bir grupla ortaklık için son aşamaya kadar geldiklerini ancak, “Anayasa kitapçığının fırlatılması” ile başlayan siyasi kriz nedeniyle sürecin tamamlanamadığını anlatan Bozkurt, bu olayın sadece kendilerini değil sektörü de etkilediğini belirtti. Bozkurt yaşanan süreci, “Türkiye’de sağlığa yatırım yapmak için gelmişlerdi. Ofis açtılar. Bizimle başlattıkları süreçte Arthur Andersen görevliydi. Şirket bizi bir yıl inceledi. 25 milyar euroluk dev bir gruptu. O denetimlerden çok şey öğrendik. Ancak kriz çıkınca yatırımdan vazgeçip gittiler. Kalsalardı Türkiye’de sağlık sektörü çok farklı olabilirdi” sözleriyle anlattı.

Halka açılma planı yok

Sonraki süreçte birçok yabancı grupla görüştüklerini ancak deyim yerindeyse “evde kaldıklarını” söyleyen Bozkurt, “Gelen şirketin bize bir şeyler katması gerek. Bir kaldıraç etkisi yapmalı. Dünyaya açılmamıza olumlu katkı sağlamalı. Çünkü gelen sizden de bir şeyler alıyor. Biz halen beyaz atlı prensi bekliyoruz” diye konuştu. Bozkurt halka açılmayla ilgili de şu anda bir planları olmadığını, halen yüksek kredibilite ve ekonomik bağımsızlık imkanıyla çalıştıkları için böyle bir adıma ihtiyaç duymadıklarını sözlerine ekledi.

Diş hekimliğinden hastane patronluğuna

Dr. Hüseyin Bozkurt, aslında diş hekimi. Yaklaşık beş yıl bir diş polikliniğinin ortağı olarak faaliyet gösterdikten sonra 1992’de o dönemin tanınmış özel sağlık kuruluşlarından Ömür Hastanesi’ne ortak olmuş. “Hastane yönetiminde bazı aksaklıklar oluşmaya başladıktan sonra bir grup doktor arkadaşla ayrılıp Hayat Hastanesi’ni kurduk. 14 doktor bir turizmci olarak yola çıktık” diyen Bozkurt, grubun 10 yıl önce “daha uluslararası bir isim olmalı” düşüncesiyle Medicana adını aldığını hatırlattı. Hastane yatırımının büyük bir manevi hazzı olduğunu söyleyen Bozkurt, hayalinin dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanında referans gösterilen bir markaya dönüşmek olduğunu söyledi. Bozkurt, “Hayallerin gerçekleşmesi demek işi gücü bırakıp balık tutmak demektir. Ben de o işlerden anlamam. Bir çocuğun hayatının kurtulması bence en büyük hayal, en büyük manevi haz” diye konuştu.

Medicana Bilimler Akademisi geliyor

Dr. Hüseyin Bozkurt’un bu günlerde hastane yatırımlarından başka odaklandığı bir alan da eğitim. Zaten bir vakıfl arı olduğunu dile getiren Bozkurt, K12 olarak adlandırılan anaokulundan lise son sınıfa kadar olan eğitim sürecini kapsayacak bir yatırıma hazırlandıklarını söyledi. Bir sonraki adımda hemşire ve doktorların yetişeceği üniversite kurumlarını da kapsayacak kampüsler ilk olarak İstanbul’da kurulacak. Bozkurt, “2018’de Beylikdüzü ve Bahçeşehir’de ilk kampüslerin yapımına başlayacağız. Adı Medicana Bilimler Akademisi olacak. Okul başına 10-15 milyon liralık yatırımlar planlıyoruz” dedi.