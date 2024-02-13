Yabancı yatırımcıdan Agrotech’e güven sinyali

Tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Agrotech, son dönemde yaptığı yatırımlarla yabancı yatırımcının da radarına girdi. Şirket, yatırımcıların borsada yakından takip ettiği MSCI Global Small Cap Endeksi’ne giriş yaparak, halka arz olduğu dördüncü ayında listede yer alma başarısı gösterdi. Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, uzun yıllara dayanan hazırlık sürecinin ardından halka açılan şirketin gücünü artırarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Bugün Agrotech çatısı altında tarım ve teknoloji alanında yatırımlarımızı sürdürürken, bize güvenen yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Şirketimizin yüzde 25’i halka açık paylardan oluşuyor. Halka arz fiyatımız 5,21 TL iken kısa sürede hisse değerinin 40 TL’nin üzerine çıkmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başarılarımızın hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafında karşılık görmesi, gelecek dönemde atacağımız adımlar konusunda bizi de cesaretlendiriyor.” açıklamasını yaptı.



Geçtiğimiz yıl tamamladığı halka arz sürecinin ardından 2024 yılının ilk ayını sözleşmeli tarım anlaşmaları ve yeni iş birlikleriyle tamamlayan Agrotech, MSCI Global Small Cap Endeksi’ne girdi. Borsa yatırımcısı tarafından yakından takip edilen listeye halka arz olmasının ardından dördüncü ayda giriş yapan Agrotech’in bu sürede hisse değeri de 5,21 TL’den 40 TL’nin üzerine yükseldi. Kısa dönemde hisse değerindeki artışın 8 kata ulaştığını belirten Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, “Bugün Agrotech çatısı altında tarım ve teknoloji alanında yatırımlarımızı sürdürürken, bize güvenen yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Şirketimizin yüzde 25’i halka açık paylardan oluşuyor. Başarılarımızın hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafında karşılık görmesi, gelecek dönemde atacağımız adımlar konusunda bizi de cesaretlendiriyor.



"Faaliyet alanımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Yılbaşından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde sözleşmeli tarım anlaşmalarına imza atan Agrotech, Adıyaman’da, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği’yle imzaladığı sözleşmede, 2024 yılı üretim sezonu için 800 bin ağacın yer aldığı 20 bin dekarlık alanda badem yetiştiriciliği yapacağını açıklamıştı. Bu anlaşma kapsamında, bir yıl içinde 2 milyar TL’yi aşan bir üretim değerine ulaşılması hedeflenirken; bölgedeki organik nar üreticileriyle de 6 bin dekardan fazla alanda sözleşmeli tarım özelinde bir anlaşmaya imza atılmıştı. Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Agrotech’in girdi maliyetlerini düşürerek verimliliğe dayalı tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Demiröz, kapalı sera da dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.