"Yabancıdan bu sene 4 milyar dolar gelir"

Birol BOZKURT

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren ve son olarak yatırım bankası kurarak finans alanında büyümesini sürdüren Tera Grubu, Tera Yatırım aracılığı ile Londra’da “Türkiye Yatırım Konferansı” düzenledi.

Yabancıların hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, “Şubat ayından itibaren yabancı yatırımcıların hızlı bir giriş yaptığını görebiliriz. Bu sene 3-4 milyar dolar yabancı giriş olabilir” dedi. Konferansa Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirketin temsilcileri, 36 fon ve 50 yabancı kurumsal yatırımcı katıldı.

Toplantıya katılan yatırımcıların arasında Dünya’nın önde gelen yatırım fonları da yer alırken, bu fonların toplamda yönettiği varlık büyüklüğünün 25 trilyon doları aştığı belirtildi. Toplantının son derece pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini belirten, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, “Sadece Borsa İstanbul şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonlar arasında en fazla yabancı kurumsal yatırımcıyı çekmesiyle Türk piyasalarına karşı artan yabancı ilgisinin teyit edilmesi açısından önemli bir organizasyon oldu.

Yabancı yatırımcıların ilk defa bu kadar büyük bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcılarından gelen istek üzerine benzer bir organizasyonu yakın gelecekte Türkiye’de yapmayı gündemimize aldık. Bir de buraya gelip, buradaki ortamı gördüklerinde yatırım konusunda daha da iştahlı olacaklar. Biz önümüzdeki süreçten oldukça ümitliyiz.” ifadelerini kullandı.

Tezmen, Tera Yatırım olarak toplantıya davet ettikleri şirketleri özellikle 2024 yılında kuvvetli performans göstereceğini düşündükleri Borsa İstanbul şirketleri arasından seçmeye özen gösterdiklerini söylerken, “Katılım ve ilginin oldukça kuvvetli olduğunu ve bunun ilerleyen dönemde Türk Piyasalarının performansına olumlu yansıyacağını ve özellikle Borsa İstanbul’a yabancı yatırımcı katılımının artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“4,5 yıllık seçimsiz bir dönem önemli bir fırsat”

Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem olduğuna dikkat çeken Emre Tezmen, “Türkiye’nin tecrübesi ile birlikte en büyük kozumuz bence bu. Ülkenin başında güçlü bir liderlik var. Yakın dönemde finans piyasalarının beklentilerini fazlasıyla karşılayacak adımlar atıldı. Bunun meyvelerini toplayacağımız bir dönemin geleceğine inanıyoruz. Sürekli konuşulan teoriler, süreçlere sunulan reçeteler ne kadar bugünün gerçeklerini karşılıyor, bugünün dilini konuşuyor tartışmak lazım.

“Tera Bank’ta operasyonel hale geldik”

Geçtiğimiz yıl faaliyet izni aldıkları Tera Bank’ta operasyonel hale geldiklerini söyleyen Tezmen, “Yatırım bankası olarak kurulduk. İddialıyız ve ülkemizin yatırım bankacılığında gidecek çok yolu var. Hem ülkemizde hem ülke dışında büyük fırsatlar var ve biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Türkiye ekonomisi sadece “faiz” penceresinden değerlendirilemez. Büyüme potansiyelimiz var.

Teknolojide, sanayide, yazılımda, savunma sanayisinde bazı şeyler bir yola girdi. Çok kısa zamanda inanılmaz başarı hikayeleri oluştu. Bu çok değerli. Diğer tarafta reel sektörün de gündemleri var. Türkiye büyümeli, katma değerli, bilişim ve teknoloji yoğun bir büyümeyi kurgulamayı daha çok konuşmamız lazım” dedi.

“Borsa İstanbul 11 bin puanı geçebilir”

Borsa İstanbul ve yabancı potansiyeli ile ilgili konuşan Emre Tezmen, “Gelişmekte olan ülkeler arasında bizden daha ucuz olan tek piyasa Rusya borsası. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasındaki iskontosu yüzde 50’ler civarında. Yani Borsa İstanbul’un yüzde 50- 55 civarında bir getiri potansiyeli var. 2024 yılında 11 bin puan seviyesinin üzerine çıkılabilir. Dolar bazlı olarak ise 300 doların üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Yabancılar en çok bankacılık sektörü, perakende, taşımacılık, teknoloji ve holdinglere ilgi gösteriyor. 2018-2022 arasında 10 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Bu rakamın 3-4 milyar dolarlık kısmının bu yıl geri döneceğini düşünüyoruz” diye konuştu.