YAF Diesel, yedek parçaları Türkiye'de üretmek istiyor

21 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ/TUZLA

Gemi yedek parça sektöründe ana makine, dizel jeneratör, turbocharger, gear box parçaları ikmali ve tamiri faaliyetlerini 2008 yılından bu yana sürdüren YAF Diesel, İstanbul Tuzla'da bulunan merkezi haricinde, Çin'in Şangay eyelati ve Kore'nin Busan eyelatindeki kendi ofisleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. Sektörün önemli firmları arasında yer alan YAF Diesel, Npr Japon segmanları ve Japon Daido yataklarının Türkiye bayiliğini de yapıyor.

Firma olarak kısa süre içerisinde kendi bünyelerinde açacakları bir laboratuvar ile gemi motor parçalarının bütün test ve ölçümlerini yapabileceklerini dile getiren YAF Diesel Genel Müdürü Yusuf Kanıcı, "Gelecek dönemde gemi motorlarının yedek parçalarını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz. Belki de bu üretim, gemi motoru üretimine kadar gider" diye konuştu.

2018 yılında yüzde 21 büyüdü

Segman üretiminde dünyada söz sahibi olan Japon asıllı Riken ve Çin asıllı BWTS üreticisi BrightSky ile anlaşma imzalayarak ürün yelpazelerini ve pazar paylarını artırdıklarını vurgulayan Kanıcı, YAF Diesel'in kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüme gerçekleştirdiğini ve 2018 yılında yüzde 21 büyüme sağladığını kaydetti. Türkiye ve yurtdışı ofisleri ile yabancı ve Türk armatörlerin taleplerini zamanında, doğru ve ekonomik şekilde yerine getirdiklerini belirten Kanıcı, "Çin'de seyir eden bir Türk armatörün gemisine ikmal edilmesi gereken ürün, Çin ofisimiz sayesinde zamanında ve ekonomik olarak temin ediliyor. Kore ofisimiz dünyadaki sayılı limanların başında gelen Busan Limanı'na oldukça yakın ve burada ikmal gerçekleştirmek çok önemli" dedi.

Satışlarını yaptıkları ekipmanların nerdeyse tamamının yurtdışından ithal edildiğini bildiren Kanıcı, "Yerli üretim yok denecek kadar az, biz bu durumda üretici ile son kullanıcı arasında köprü konumundayız. Düzenli olarak yurtdışındaki üretim yapan fabrikaları yılda en az bir kez ziyaret eder, üretim ve kalite kontrol sistemlerini yerinde görürüz"şeklinde konuştu. İkmalini yaptıkları parçaları gemiye teslim etmeden önce metal analizi, sertlik ölçümü ile adet ve ölçü doğruluğunu bizzat kontrol ettiklerini aktaran Kanıcı, "Tuzla Tersaneler Bölgesinde olan merkez ofisimiz ile aynı bölgede bakım ve onarım hizmetlerini sürdürdüğümüz tam donanımlı atölyemiz ve stoktan satışlarımızı destekleyen depo ve özel antrepomuz bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Exposhipping Expomaritt İstanbul, bu yıl herkes için verimliydi

Bu yıl Tuzla'da düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı'nın, önceki fuarlara kıyasla çok daha profesyonel, organize ve verimli geçtiğini söyleyen Yusuf Kanıcı, "Türkiye'de organize edilecek bir sonraki fuarın kesinlikle bu yıl gerçekleşenden daha fazla katılımcı ve ziyaretçi sayısının olacağını düşünüyorum. Bir sonraki fuara da, gerek yapımcıların gerek denizcilik otoritelerinin gerekse katılımcıların bu şekilde hazırlanması gerekiyor" diye konuştu. Kanıcı, Yunanistan ve Rusya'da düzenlenen fuarları yakalayabilmek için Deniz Ticaret Odası ve sektörde bulunan birlik ve derneklerin organize hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Satışını yaptığımız BWMS'ler, dünyadaki tek filtresiz uv sistemi"

Türkiye'de satış, satış sonrası bakım ve servis için yetkili oldukları BrightSky marka BWMS'lerin, bilinen geleneksel elek tip filtre olmadan balast suyunu ıslah ettiğini paylaşan Genel Müdür Kanıcı, "Satışı ve servisini yaptığımız BWMS'ler geleneksel elek tip filtre olmadan, yani bakım temizlik gerektirmeden, tıkanma riski olmadan, gemi ömrü kadar garanti verdiğimiz hidrosiklon ile balast suyunu ıslah ediyor. Bu BWMS'ler dünyadaki tek filtresiz uv sistemi" dedi. Şu an 350 gemide 600'ün üzerinde bu filtresiz sistemlerinden olduğunu belirten Kanıcı, şöyle devam etti: "Kurallar gereği bu filtrelerin elek kalınlığı 20 mikrona düşürüldü ve 20 mikton saç telinden daha ince bir ölçü. Denizden gelen suyu ilk olarak bu filtre karşılayacağı için sistemlerin en büyük handikabı bu filtreler olacak. Sık sık tıkanma sorunu yaşanacağı ve ne kadar geri yıkama sistemleri olsa da zamanla filtrelerin içerisinde kalan mikro organizmaların büyüyerek filtreleri kullanılmaz bir hale getireceği kaçınılmaz gerçek."