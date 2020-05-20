Yaklaşık 200 milyon tapulu mülk GABORAS'ta

20 Mayıs 2020

Türkiye’deki tüm gayrimenkullerle ilgili İzlenebilir Ölçülebilir Fiyat aralığı 102.99 trilyon olarak hesaplanan Türkiye’deki tüm arsalar ve de yer aldığı şehirler için endeksler yayınlayan GABORAS büyük kurumlara gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi hizmeti de veriyor. Şirket aynı zamanda gayrimenkulü teminat olarak değerlendirmek, gayrimenkul satın almak, satmak, işlem yapmak ya da bilip takip etmek isteyenlere, Akıllı Kontratlar yanında gayrimenkullerle ilgili ayrıntılı rapor hazırlama konusunda da hizmet veriyor. Üstelik bu raporlar 5 ayrı dilde, 80 sayfayı bulan ayrıntılı raporlar.



Türkiye’nin Gayrimenkul Ekonomisini baz alan en büyük veri merkezi konumundaki GABORAS, her üç ayda bir 600 bin sayfa veri ile sektörü derinlemesine izliyor. Bu verileri işleyip analiz ederek gayrimenkul dijital terminali olarak hizmet veren GABORAS, tüm şehir, ilçe, mahalle bazında finansal teknik analiz ve endekslerini yayınlıyor. İsteyen herkes ada ve parsel girerek bu sistem üzerinden gayrimenkullerinin değer fiyat aralığının sorgulamasını yapabiliyor. Bunu Pandemi sürecinde bir ileri taşıyarak dijital okuryazarlık ve yerel ağ oluşturma ile birleştirip bulguları yerel iş dünyası yetkileriyle kontrole tabi tutuyor.



GABORAS’ın verdiği bir başka hizmet ise gayrimenkul varlıklarını yerli yabancı muhatapları için takip etmek, izlemek ve analiz etmek. Türkiye’nin önemli kuruluşlarına gayrimenkul varlık yönetimi hizmeti veren GABORAS’ın önceliği, gayrimenkulünün değer fiyat aralığını tam olarak bilemeyen kurumlara, ellerindeki ya da alacakları portföyleri takip, izleme ve analiz yaparak yön vermek.



Güvenli gayrimenkul ticaretini sağlamak amacıyla GABORAS, gayrimenkul satın almak, satmak, teminatta değerlendirmek vb. işlem yapmak ya da bilip takip etmek isteyenlere gayrimenkullerle ilgili ayrıntılı rapor hazırlama konusunda da hizmet veriyor. Üstelik bu raporlar 5 ayrı dilde, 80 sayfayı bulan ayrıntılı raporlar.



Bugün Türkiye’nin ölçülebilir arsa değerini 102.99 trilyon olarak hesaplayan GABORAS, Türkiye’de mevcutta bulunan toplam 184 milyon tapunun her biri için çoğu kişinin aklına gelmeyen verileri karşılaştırarak analiz yapabiliyor. GOS Yapaz Zekası sayesinde 20-30 günde elde edilemeyecek veriyi milisaniyede verebilmenin sırrı ise, şirketin dijital gayrimenkul okuryazarlığı gücünden geliyor.