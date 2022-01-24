Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez: Pandemi ‘küçük ev’lere talebi yüzde 120 artırdı

Pandeminin getirdiği izole yaşam arayışları mimaride yeni yaklaşımların yaygınlaşmasını tetikledi. Dünyada yatay mimarinin yanı sıra taşınabilir fonksiyonuyla konutu statik olmaktan çıkaran, doğanın içinde yaşamın kapılarını aralayan tiny house gibi konseptlere talep giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre, küresel tiny house pazarının 2025’e kadar yıllık yüzde 4 bileşik büyüme oranıyla 3,33 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tiny house ya da Türkçe karşılığıyla küçük evlerin, taşınabilir versiyonu ve doğayla uyumlu tasarımıyla mimariye verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşım getirdiğini belirten Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Pandeminin getirdiği yeni yaşam düzeni, konut sektöründe bir dönüşüm başlattı. Giderek popülerleşen tiny house konsepti minimalist yaşamın yeni temsilcisi olarak, inşaat maliyetlerini azaltan, sürdürülebilir geleceğe odaklanan çevre dostu yönüyle konut sektöründe yeni bir alan yarattı. Pandemi öncesinde prefabrik evlerin temellerini attığı tiny house konsepti, sıra dışı tasarımları ve küçük metrekareleri geniş yaşam alanlarına dönüştüren mühendislik gücüyle gelişimini hızlandırdı. 2021’de gerçekleşen yüzde 120 talep artışının bu yıl omicronun etkisiyle talepte yüzde 150’ye ulaşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

2 kez Türkiye'nin en iyi tiny house markası ödülünü aldı

Tiny house konseptinin ekonomik bir çözüm olarak yaşam standartlarını yükselttiğine değinen Galip Ölmez, “Giderek artan konut ve arsa fiyatlarına karşı neredeyse yüzde 80’e varan bir maliyet avantajı sağlayan tiny house konsepti, enerji kaynaklarının verimli kullanılması açısından da sürdürülebilirliği destekliyor. Yako House olarak 15 ila 40 metrekare arasında değişen ölçülerde, tercihe göre sabit ve tekerlekli olarak inşa ettiğimiz tiny house’larımızla yaşam alanlarında konforu yeniden tanımlıyoruz. Verimli kullanım alanları yaratmaya odaklanarak tasarladığımız 20’ye yakın çeşidimizle Türkiye’de tiny house konseptinin gelişimine yön veriyoruz. 2 kez Türkiye'nin en iyi tiny house markası ödülünü alan bir şirket olarak mühendislik gücümüzü tasarım yeteneğimizle birleştirerek sektörde en yeni trendlerin belirlenmesinde öncü adımlar atıyoruz.” dedi.

"Yüksek mühendislik gücü ve tasarım yeteneğinin ulaştığı son nokta"

Pandeminin yanı sıra küresel iklim krizinin yarattığı doğal afetlerdeki artışın tiny house konseptinde çekim gücü yarattığını söyleyen Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Bünyemizde geliştirdiğimiz yeni modellerde geleneksel konutlardaki tüm olanakları minimal ölçülerde sunuyoruz. Müşterilerimiz İstanbul Beykoz’da yer alan showroomumuzda en yeni çeşitlerimizi görebiliyor, hatta deneyimleyebiliyor. Eski Moğol evlerinden esinlenerek tasarladığımız sıra dışı Yako Bubble House ve Yako Dome House modelimiz tiny house konseptinin en yeni temsilcilerinden biri. Ortalama 45 gün sürede kurulum ve 2 yıllık garanti hizmetimizle müşterilerimizle güven odaklı bir ilişki içerisindeyiz. Yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan yüksek mühendislik gücümüz ve tasarım yeteneğimizle müşterilerimizle çözüm ortaklığı kuruyoruz. Bu da yüzde 100 müşteri memnuniyetini beraberinde getiriyor.” ifadelerinde bulundu.

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