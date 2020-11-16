Yalıkavak Marina'ya "En İyi Uluslararası Marina" ünvanı

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü oylamasında “2020 En İyi Uluslararası Marinası” ödülünün sahibi Yalıkavak Marina oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “Dünya yatçılık sektörünün en prestijli The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından 'Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası' oylamasında geçen yıl kazandığımız 'Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası’ ödülünün ardından ülkemize bu ödülü getiren ilk ve tek Türk marinası olduk." dedi.

2020’nin en iyi uluslararası marinası seçilmelerinde en büyük etkenin hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak olduğunu belirten Akaltan, “Yalıkavak Marina tüm kriterleri en üst seviyede yerine getiren sayılı marinalardan biridir. Bu oylama, verdiğiniz hizmet kalitesinin yüksek standartlarının ve müşteri memnuniyetinin misafirleriniz tarafından da onaylandığını gösterir. Bizi bu ödüle, yine yeniden bu yıl yaşadığımız olağanüstü sürece rağmen marinamızı ziyaret eden misafirlerimizin verdiği oylar taşıdı. Bu yüzden bizler için çok değerli ve önemli. Yaptığımız yatırımların ve gösterdiğimiz çabanın misafirlerimiz tarafından bu şekilde takdir edilmesi dünyanın en büyük ödülü. Misafirlerimizin seçimine layık olmaya ve daima en iyiyi sunmaya kararlıyız. Yalıkavak Marina olarak amacımız Türkiye’yi dünyanın en iyi ve en profesyonel lüks resort destinasyonlarından biri haline getirmek ve bu yolda çok çalışmaya devam etmektir.” şeklinde konuştu.