Yalova Makine OSB'de Yeşil Dönüşüm çalışmaları hızlandı

Direnç ÖZDEMİR / Yalova Makina İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde 1961 yılında başlayan Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması birçok aşamadan geçerek ve sürekli gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Söz konusu gelişim değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak üretim/üretebilirlik üzerine odaklanıldığı gözlemlenmektedir. Ancak ilerleyen teknoloji ile birlikte değişen dünya konjonktürü bize göstermektedir ki sadece üretebiliyor olmak yeterli değildir. Ticaretin küreselleşmesi ile artık daha hızlı, kaliteli ve rekabetçi üretim şartlarını oluşturmak kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde uygulanan ve dünyaya da model olan Organize Sanayi Bölgeleri yapılarının bu değişeme ayak uydurması gerekmektedir.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak bölge planlamasını ve gelişimini yenilikçi bakış açısıyla bu çerçevede dizayn etmekteyiz. Böylelikle sanayicilerimizin üretimlerini ekonomik, sosyal ve çevre şartlarının ortak paydasında gerçekleştirmesini sağlayarak, rekabetçi ortamda faaliyetlerine güvenle devam ettirecek sürdürülebilir koşulların oluşturulması hedeflenmektedir.

Çevreye rağmen üretim yapmanın sürdürülebilir olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle OSB’mizin üç temel (yerli, yeşil, yenilikçi) ilkesinin biri çevre (yeşil) üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeşil OSB olmak için sadece ağaç dikmek ve arıtma tesisi yapmanın yeterli gelmeyeceğini, artık üretim faaliyetlerinin çevresel kısıtlara göre dizayn edildiğinin farkında olmakla beraber yeşil büyümenin (dönüşümün) ilerleyen dönemde daha da ön plana çıkacağını görmekteyiz.

Yeşil dönüşümün sağlanması kapsamında çalışmalarımız, bölge yönetimi performansı, çevre performansı, ekonomik performans ve sosyal performansların değerlendirilmesi ana başlıkları altında yürütülmektedir. Çevre performansı kapsamında; Yeşil OSB çalışmalarını yürütecek ayrı bir birim kurmuş bulunmaktayız. Bölgemizde kuracağımız sosyal donatı alanlarını ve fabrikaların inşaat/işletme aşamalarını düşünerek; kaynakların verimli kullanılması, atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması için endüstriyel simbiyoz fırsatlarının değerlendirilmesi, atıkların yönetimi konusunda entegre atık tesislerinin kurulması, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, çevresel gözetim ve izleme ile ekolojik çeşitliliğin korunması üzerinde çalıştığımız ana konulardır. Bu yönde; yağmur sularının hem OSB genelinde hem de katılımcı fabrikalarında toplayacak ve kullanacak alt yapı sisteminin tasarlanması, bölgeye hizmet edecek göletin oluşturulması için DSİ’den gerekli izinlerin alınması, kullanma suyu hatlarının akıllı su şebekeleri şeklinde planlanması, OSB içerisinde ağaç müzesi kurulması, çevresel kirliliğin izlenmesi ve tespiti için akredite Merkezi Çevre ve İSG laboratuvarının kurulması, atıkların yönetiminin merkezi entegre atık tesisleri ile yönetilmesi, enerji verimliliğine önem fabrika binalarının yeşil bina kriterlerine uygun olması, sokak aydınlatmalarının güneş enerjiyle sağlanması gerçekleştirmek istediğimiz YEŞİL OSB unsurlarının bir kaçına örnek olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak Yeşil OSB konusunda amacımız, dünyadaki gelişmeleri sadece takip ederek izleyen değil, uygulayıcısı olan, örnek gösterilen ve yön veren konumda yer alarak çalışmalarımızı devam ettirmektir.