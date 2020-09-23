"Yandex Türkiye en çok Google'ı büyüttü"

23 Eylül 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Rusya’nın yalnızca Kiril alfabesi kullanan ülkelerde faaliyet yürüten arama motoru Yandex’in, Türkiye ofisini kapattığına dair bilgilerin kamuoyunda net anlaşılmadığı söylenebilir. Sağlıklı bir bilgilendirme olmayınca Rus şirketin ülkemizden tamamen ayrıldığına dair yorumlar yapıldıysa da alınan karar yalnızca Türkiye ofisinin kapatılmasını kapsıyor.

En iyi zamanında 120 kişinin çalıştığı İstanbul Şişli’deki Yandex Türkiye ofisi, tamamen kapatılacak, firma faaliyetlerini Rusya merkezden yönetecek.

Oysa ki Yandex, 2011'de Türkiye pazarına iddialı hedeflerle girmişti. Türkiye model ülke olacak, sağlanan başarıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarı dizayn edilecekti. Kuruluşu dünyanın en büyük arama motoru Google’dan bir yıl önceye dayanan Yandex, Kiril alfabesi kullanılmayan ilk pazar olan Türkiye’de öncelikle gençleri hedefledi.

Türkiye pazarına, yıllarca Doğan Yayın Holding’in tepe yöneticiliğini yapan Mehmet Ali Yalçındağ’a ait Maytech Teknoloji Grubu’yla kurduğu yarı yarıya ortaklık ile giren Yandex, en büyük rakibi Google’ın boşluklarından ve yetersiz performanslarından yararlanarak ilerledi. Özellikle harita ve navigasyon alanında hızlı adımlar attı. Hizmetlerini de marka imajını da hızla geliştirdi. Mail ve arama motoru alanında istediği performansı yakalayamasa da Moskova gibi en büyük sorunu trafik olan İstanbul’da kullanıcı sayısını hızla artırdı.

Yerli ortağının varlığı ile Türkiye pazarını hızlı tanıyan ve bu anlamda önemli kanaat markalarıyla süratli işbirlikleri yapan şirket, spor kulüplerinden, bankalara İBB’den, THY’ye uzanan geniş alanda hizmet üretti. Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan anlaşmayla milyonlarca taraftara ulaşması hedeflendi. Önemli rakamlara ulaşıldı da…

Birkaç yıl içinde Google’ın mutlak hakimiyetinde bulunan Türkiye’de yüzde 10 gibi bir pay yakalandı. Ancak kısa süreli dev adımlarla ilerleyen Türkiye faaliyetlerinin maliyeti Yandex’e, Amsterdam’dan yönetilen en büyük rakibine oranla bir hayli pahalı gelmeye başladı.

Şirketteki kırılma noktası da 2017 yılındaki gelişmeydi. Yandex Türkiye ortakları, gelecek planları konusunda anlaşamadı. Büyüme planlarında ayrışan Maytech Teknoloji Grubu, yüzde 50 payını Rus tarafa vererek, ortaklıktan ayrıldı. Yeni yatırım konusunda ısrarcı olan Maytech Teknoloji’ye karşın Ruslar’ın, farklı pazarlarda da kimi projelerinin istenilen sonucu vermemesi üzerine Türkiye pazarına yatırım konusunda çekinceli yaklaşması ortaklığın bitmesindeki ana ekseni oluşturdu.

Yandex Türkiye’ye zaman zaman yeni şirketlerin ortak olduğuna dair açıklamalar yapıldıysa da bu durum hiç gerçekleşmedi. Yazımızı şirketin 9 yıllık çalışmalarını yakından tanıyan bir ismin yaptığı tespit ile bitirelim, “Yandex’in gelişiyle Türkiye pazarı çok yeni hizmetlerle tanıştı. Ancak Rusların yatırımı, en çok Google’a yaradı. Yandex rekabeti, Google’ın zayıf olduğu alanlarda yatırımlar yapmasına, Türkiye pazarındaki hizmetlerini geliştirmesine neden oldu. Yani Yandex en çok Google’ı büyüttü".

Kısaca, geri dönüşü zamana yayılan pahalı yatırımlar Rusların sabrını taşırdı, Türkiye'nin uzaktan kumanda merkezine alınmasını sağladı. Planlar, mevcut işbirliklerinin sürmesi, kısa süreli aksamaların Rusya merkezden düzeltilmesi üzerine kuruluyor.