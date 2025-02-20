Yandex’in gelirleri uçtu: ilk kez 1 trilyon rubleyi geçti! kârını yüzde 94 arttı

Rusya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin verilerine göre, gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak ilk kez 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 11,2 milyar dolar) aştı.

Şirketin yaptığı açıklamada, net kârının ise yüzde 94 artışla 100,9 milyar rubleye yükseldiği belirtildi. Yandex, 2025 yılı için gelirlerinde yüzde 30’un üzerinde bir büyüme beklediğini duyurdu.

Google’ın çekilmesi Yandex’i güçlendirdi

Rusya'da Google’ın Ukrayna savaşı nedeniyle internet reklamcılığı hizmetlerini durdurması, Yandex’in dijital reklamcılık ve teknoloji alanındaki pazar payını artırmasını sağladı. Şirket, arama motoru, dijital reklamcılık, e-ticaret, lojistik ve yapay zeka gibi alanlarda önemli bir büyüme kaydetti.

Yandex NV, Rus varlıklarını elinden çıkarmıştı

Yandex’in çatı şirketi Hollanda merkezli Yandex NV, 2023 yılında Rusya’daki varlıklarını 475 milyar ruble (yaklaşık 5,2 milyar dolar) karşılığında bir Rus yatırımcı konsorsiyumuna sattı. Satış sonrası Yandex’in Rusya’daki operasyonları tamamen yerel yatırımcıların kontrolüne geçti.

Yandex’in gelecek hedefleri

Yandex, 2025 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, dijital reklamcılık, e-ticaret ve yapay zeka alanlarında yatırımlarını artırarak gelirlerini yüzde 30’dan fazla yükseltmeyi planlıyor.

Rus teknoloji pazarında lider konumunu koruyan Yandex, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor.