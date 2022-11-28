Yanmar Turkey'in tarım ekipmanı ihracatı 165 milyon TL’ye ulaştı

Yanmar Turkey'i üretimde çok iyi bir oyuncu haline getirdiklerini belirten Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, “İzmir’de yer alan fabrikamızda yılda 2500 traktör üretiyoruz, kapasitemizi 5 bine çıkarıp fabrikamızı büyüteceğiz. Önümüzdeki dönemde traktör üretimlerimizin yarısı iç pazar yarısı da yurtdışı pazara sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada ciromuzun %50’sini ihracat hamlelerimiz oluşturuyor. Yakın gelecekte ise ciromuzun yüzde 90'ını ihracattan kanalından elde etmeyi planlıyoruz. 2025 yılı hedefimiz, yıllık 2.5 milyar TL’ye ciroya ulaşmak” dedi.

“Dünya devleri ile yarışıyoruz”

Yanmar Turkey olarak, YTAGRI markalı tarım ekipmanlarının ihracatına sıfırdan başladıklarını belirten Kemal Erdoğan; “Türk üreticilerle iş birliği yaparak onlara Uzakdoğu ve Asya’nın kapısını açtık. Yerli üreticilerimizin desteği ile son iki yılda ihracat verilerimizi 7 milyon TL’den 165 milyon TL’ye çıkardık. Türkiye’de üretilen ekipmanların ne kadar değerli olduğunu biz biliyorduk ama Japonya tam olarak farkında değildi. Biz bu farkındalığı yarattık ve şu an binlerce ürün kullanılıyor. Japonya’nın beklentilerini karşılayacak standartları yakalamak için çok çaba gösterdik. Yurt dışındaki çiftçilerin güvenini sağlamak uzun zaman alıyor. Bu güveni kazanmak için dünya devleriyle yarışıyoruz. Türk üreticilerin ürünlerinin daha ekonomik ve diğer dünya devleriyle bir farkı olmadığını kanıtladık” şeklinde konuştu.

Yılda 750 bin adet motor üretiyor

Japonya dışında Uzakdoğu Asya, Yanmar Avrupa, Yanmar Güney Amerika'ya da ihracat yaptıklarına değinen Kemal Erdoğan; “Yanmar, dünyanın birçok noktasında iş ağı olan dev bir şirket. Bu bölgelere uygun ürünler üretebilmek için AR-GE çalışmaları yapıyor. Ürün gamını üreticilere ürettiriyor ve maddi olarak da destek veriyor. Amerika'da yılda 15 bin, Avrupa'da 1200 tane traktör satışı var. Yılda 750 bin adet motor üretiyor. 730 bini dizel olan bu motorlar dünyanın birçok noktasında birçok sektörde kullanılıyor. Yanmar Turkey olarak, Hindistan menşeili Solis markalı traktörlerin Türkiye distribütörüyüz. Son yıllarda yaptığımız hamlelerle bugün 60’ın üzerinde traktör satış bayimiz ve 150’ye yakın yetkili servis ile hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.