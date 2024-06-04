"Yapay zeka bulut teknolojisi Türkiye'de dijital dönüşümü hızlandıracak"

Yapay zeka büyük dil modeline ilişkin AR-GE çalışmalarına 2021'de başladıklarını anımsatan Zhang, işletmelerin karşılaştığı belirli zorlukları ele almayı ve verimliliklerini, üretkenliklerini ve genel kurumsal kalitelerini iyileştirmek için çözümler bulmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yapay zeka yeteneklerinin umut verici bir geleceğe sahip olduğunu vurgulayan Zhang, hem kamu kurumlarının hem de işletmelerin yapay zekanın öneminin ve değerinin son derece farkında olduklarını ve bu teknolojinin yaygınlaştırılmasına yönelik çok sayıda girişimin gerçekleştiğini anlattı.

"Şirketler, ürün satışlarını birçok dilde farklı ülkelere yapacak"

Zhang, dünyada yapay zekanın bulut dönüşüm sürecinin henüz ilk aşamasında olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zekada bulut teknolojisi, Türkiye'nin dijital dönüşüm süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracak. Böylece şirketler, ürün satışlarını birden fazla dilde farklı ülkelere yaparak, bu teknolojiden yararlanabilecek." diye konuştu.

Huawei'nin Türkiye'deki AR-GE merkezindeki çalışmalara da değinen Zhang, "Bulut geliştirici olarak çalışan 200'den fazla Türk mühendisimiz ile 100'den fazla yerel servis mühendisinin içinde bulunduğu AR-GE merkezimizde müşterilerimize ve Türkiye'ye değer üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.