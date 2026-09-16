Yapay zeka deneyimini 450 uzman isimle paylaşacak

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Zirve­de yapay zekâ ajanlarından LLM altyapılarına, makine öğ­renmesi süreçlerinden e-tica­rette yapay zekâ dönüşümü­ne kadar ölçeklenebilir AI ve ML uygulamaları ele alınacak. Trendyol, yapay zekâ ve maki­ne öğrenmesi alanındaki çalış­malarını yeni teknolojiler, uy­gulamalar ve bilgi paylaşımıy­la ileri taşımaya devam ediyor.

Trendyol Tech, yapay zekânın fikir aşamasından gerçek iş so­nuçlarına uzanan dönüşümü­nü ele almak üzere 26 Eylül’de “AI/ML Summit: AI at Scale” (Yapay Zeka/Makine Öğreni­mi Zirvesi: Ölçeklenebilir Ya­pay Zeka ) zirvesini düzenliyor.

Trendyol Grubu CEO'su Er­dem İnan ve Trendyol CTO’su Cenk Çivici'nin "Trendyol - AI at Scale" başlıklı açılış ko­nuşmasıyla başlayacak zirve, 450'den fazla mühendis, ve­ri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanı­nı bir araya getirecek. Zirve­de, Trendyol Tech’in mühen­dislik ve veri bilimi ekiplerin­den 10’dan fazla uzman; yapay zekânın yazılım geliştirme­den arama ve öneri sistemleri­ne, talep tahmininden rota op­timizasyonuna kadar farklı iş süreçlerinde nasıl kullanıldı­ğını gerçek uygulama örnekle­ri üzerinden paylaşacak.