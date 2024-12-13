Yapay zeka destekli alışveriş asistanı: Migros MAYA

Migros One platformu içerisindeki Migros Sanal Market uygulamasında yer alan yapay zeka destekli platform MAYA kullanıcılara açıldı.

İhtiyaç duyulan ürünleri gerekli olan miktarlarda sepete ekleyerek kapıya teslim ettiren ve alışverişi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştüren platform, datası sayesinde kullanıcılara kalori, besin değeri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü alternatifleri gibi çeşitli konularda destek verebiliyor.

Sağlıklı yemek tariflerinden çocuk gelişimine kadar geniş bir yelpazede çözüm önerisi sunan MAYA, sağlıklı yaşamdan ev bakımına, makyaj ve cilt bakım tüyolarına kadar zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Planlı alışveriş deneyimi yaratarak gıda israfını önlemeye katkı da sağlayan platform, bütçe dostu vegan, vejetaryen, glutensiz ve organik seçenekler de sunuyor. Sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik MAYA, yapay zekanın alışveriş mecrasındaki kullanımına yeni bir soluk getiriyor.