"Yapay zekâ destekli reklam optimizasyonu: WASK AI Ad Creative, Fintek'te de fark yaratıyor”

Dijital reklamlara ayrılan bütçelerin daha verimli kullanılması, rekabetin çetin olduğu pazarda ayakta kalmak isteyen finansal teknolojiler (fintek) markaları için zorunluluk haline geliyor. Pazarlama stratejilerini veri odaklı ve akıllı çözümlerle yeniden şekillendirmenin önemi artarken; dijital reklam yönetimi platformu sunan yerli girişim WASK, fintek sektörünün dijital reklam kreatiflerini üretme ve optimize etme sürecini yapay zekayla otomatikleştiren AI Ad Creative ürününü duyurdu.

“Başarı, reklam kreatifinin derinlemesine analiz edilmesinde saklı”

Geliştirdikleri yeni ürünün üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak reklam metinleri ve görselleri oluşturduğunu vurgulayan WASK CEO’su Ercan Pilcioğlu, “Fintek sektöründe iletişim stratejilerinin performans metrikleri artık sadece yayınlanan reklam sayısıyla değil, somut verilerle ölçülüyor. Elde edilen başarı ise reklam kreatifinin derinlemesine incelenerek hedeflenen kitle üzerinde yarattığı etkinin titizlikle analiz edilmesinde saklı. Geliştirdiğimiz ürünümüz, reklam kreatiflerini yaratmakla kalmıyor. Rakip reklamlarını analiz ederek ve performans tahmini yaparak, en iyi performans gösterebilecek dijital reklam kreatiflerini öne çıkarıyor. Böylece markalar, bir reklam kreatifini seçmeden önce onlarca, hatta yüzlerce alternatif performansına dair bilgi sahibi olabiliyor ve en verimli kreatifleri tercih edebiliyor” dedi.

Yüzde 60 zaman tasarrufu, yüzde 47 daha ROI artışı sağlıyor

Markaların birkaç anahtar kelime veya ürün açıklaması girerek yapay zekanın kendileri için onlarca farklı reklam metni ve görsel varyasyonu oluşturmasını sağlayabildiğini belirten Ercan Pilcioğlu, “Pazar araştırmaları, pazarlama profesyonellerinin sürekli yeni fikir bulup test etmek konusunda zorlandığını ortaya koyuyor. Bu duruma terminolojide ‘kreatif yorgunluğu’ adı veriliyor. Facebook ve Google gibi dijital reklamcılığın merkezi haline gelen platformlardaki reklamları tek noktadan yönetme olanağı sunan WASK, sektörün bu sorununa çözüm bulmak için geliştirdiği AI Ad Creative ürünüyle optimizasyon ve yaratıcılığı aynı potada eriterek otomasyonla buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

WASK CEO’su Ercan Pilcioğlu, “Bu özelliği test eden markalar, kreatif üretim sürecinde ortalama %60 zaman tasarrufu sağladı. Ayrıca A/B testi sonuçları, yapay zeka tarafından oluşturulan kreatiflerin %47’ye varan ROI artışı elde ettiğini gösterdi” diyerek değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:

“WASK AI Ad Creative ürünü, bir bakıma reklam teknolojilerini demokratikleştiriyor. Yeni ürünümüz, her işletmenin büyük ajanslar gibi saniyeler içinde yüzlerce farklı reklam kreatifini test etmesini mümkün kılarak oyun alanını eşitliyor. Amacımız, kullanıcılarımızın sadece bütçelerini değil, en değerli varlıkları olan zamanlarını ve yaratıcı enerjilerini de en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak. Yapay zekanın analitik ve optimizasyon kabiliyetlerini pazarlamanın kalbi olan yaratıcılığa taşıyan WASK, her ölçekten ve sektörden marka için dijital reklam yatırımı kazanımlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.”