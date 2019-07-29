Yapay zeka için Netaş’tan dünya devi Nvidia ile işbirliği

29 Temmuz 2019

Türkiye’deki şirketleri yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmek amacıyla hareket ettiğini açıklayan Netaş, dünyanın en büyük GPU tabanlı yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia ile iş ortaklığına imza attı.

Nvidia işbirliği sayesinde Netaş, şirketlere en yeni yapay zeka (AI), yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümlerini sunmaya başladı.

“Artık dünyadaki rekabetin şeklini yeni nesil teknolojiler belirliyor” diyen Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın; “Şirketler, global pazarda rekabet edebilmek için yeni nesil teknolojilere olan yatırımlarını her yıl daha da artıyor.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Netaş olarak biz de Türkiye’deki şirketleri, yapay zeka ile global rekabete hazırlamak için 45 yıllık Ar-Ge birikimimiz ve güçlü sistem entegratörü kimliğimizle çalışıyoruz. Bu kapsamda yapay zeka teknolojilerindeki yetkinliklerimizi daha da güçlendirmek üzere 120’den fazla yerli ve global iş ortağımıza bir yenisini daha ekledik. Yapay zeka teknolojileri konusunda dünyada lider şirketlerden Ndivia ile işbirliği yaparak firmanın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz sektörlerin başında; finans, telekomünikasyon, üretim, enerji, ulaşım ve perakende geliyor. Kurum ve kuruluşlar için sağladığımız altyapı, çözüm ve danışmanlık hizmetini Nvidia’nın yapay zeka teknolojileri ile farklı bir boyuta taşıyacağız” diye konuştu.