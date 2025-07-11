Yapay zekâ ile gücünü 5’e katlayacak
Dijitalleşme yatırımlarına odaklanan Jimmy Key, yapay zekâ kullanarak üretimdeki verimini artıracak. Koleksiyon planlamasından, lojistik sürecine, fotoğraf çekiminden atık yönetimine kadar ileri teknolojiyi çalışmalarına entegre eden şirket, operasyon kapasitesini 5’e katlamayı hedefliyor.
Dünya genelinde hızla büyüyen moda sektörü, özellikle de hızlı moda anlayışı, çevresel etkileri nedeniyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri söz konusu olduğunda sıkça gündeme geliyor. Yapılan araştırmalara göre, moda endüstrisinin küresel karbon emisyonlarındaki payının yüzde 8-10 arası olduğu biliniyor. Bu oran, uluslararası hava ve deniz taşımacılığının toplamından daha fazla. Üretim süreçlerinde kullanılan su miktarından, sentetik kumaşların doğada çözünmeyen yapısına kadar birçok faktör, modanın ekolojik dengesizlikteki rolünü gözler önüne seriyor. Sektörün bu ciddi çevresel etkileri, sürdürülebilir moda anlayışının gelişmesini ve çevre dostu üretim tekniklerinin yaygınlaşmasını da zorunlu kılıyor.
Sektör paydaşlarının sürdürülebilirlik hedeflerindeki stratejik öneminin farkındalığı da dönüşüm için kritik role sahip. Bu nedenle Sun Tekstil ile Refabric firmasına 250 bin dolarlık yatırım yapan ve üretim sürecinde dijitalleşmeye odaklanan Jimmy Key, yatırımlarını geleceğe yönelik planlamalarla hayata geçirmeyi sürdürüyor. “Sürdürülebilirlik, Jimmy Key’in marka DNA’sının en önemli unsurlarından biri diyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ulutürk, “Tasarımdan üretime, lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odaklı olarak yeniden yapılandırıyoruz. Gezegene karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirliği stratejik önceliğimiz haline getirdik” dedi.
10 yıllık ihtiyacı karşılayacak depo hazırlığı
Artan üretim hacmini karşılayabilmek amacıyla 2023 yılında depo kapasitelerini iki katına çıkardıklarını ve İzmir’de bulunan mevcut depo için son iki yıl içerisinde 5 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını belirten Ulutürk, “1,2 milyon euro tutarındaki bütçeyle hayata geçirdiğimiz RFID geçiş projesi yatırımlarımız arasında ön plana çıkıyor. Tüm mağazalarımızda ve depo süreçlerimizde RFID teknolojisine geçiş sürecimiz devam ediyor. Ayrıca el terminalleri tedarik ederek teknolojik altyapımızı güçlendirdik ve operasyonel verimliliğimizi artırdık. 2025 yılı sonuna kadar, önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak yeni depo yatırımlarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Halihazırda İzmir’deki merkez depomuzdan yürütülen operasyonlarımız, yeni yatırımla birlikte mevcut kapasitemizin 5 katına çıkmasıyla daha güçlü bir yapıya kavuşacaktır” dedi.
Yapay Zekâ destekli dijital teknolojilerin sürdürülebilir gelecekte öneminin giderecek artacağını düşündüklerini de belirten Ulutürk, “Yapay zekâ, koleksiyon planlamasından talep tahminine kadar birçok alanda daha az kaynakla daha verimli üretim yapılmasını sağlıyor. Dijital dönüşüm, kaynak tüketimini minimize etmenin ve atık üretimini azaltmanın anahtarı. Sektörün en önemli problemlerinden biri maliyet artışları. Bu konuda da yapay zekânın katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Ekoten ile suyun %90’ı geri dönüşüyor
Sürdürürebilir metodlarla üretilmiş Keten, Tencel, Lenzing viskon gibi iplikler kullanmaya özen gösterdiklerini ve temel proseslerin sürdürülebilirliğine önem verdiklerini söyleyen Ulutürk, “Ayrıca su tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yaz sezonu koleksiyonunda Avrupa keten kumaşları ile üretilen ürünlere yer verdik. Avrupa keten kumaşları, Avrupa’nın güvence altına alınmış doğal yağmur suyu ile sulama yapılan tarlarından elde edilen elyaflardan üretiliyor. Bu tarlalarda GDO’suz tohumlarla pestisit ve yaprak dökücü kimyasallar kullanılmadan üretim yapılıyor. Bunun dışında Jimmy Key’nin ana şirketi Sun Tekstilin bir diğer iştiraki olan ana kumaş tedarikçimiz Ekoten 2 sene önce bir startup ile yaptığı ortak bir proje sayesinde kullandığı suyun yüzde 90’nını geri dönüştürüyor” diye konuştu.
Koleksiyonlar, numune üretim yapılmadan belirleniyor
Refabric ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde tasarım süreçlerinde numune üretimi yapmadan koleksiyonlara dijital ortamlara karar vermeye başladıklarını söyleyen Jimmy Key Başkanı Elvan Ulutürk, “Üretim sürecindeki atıkları minimize eden bu dijital çözüm, daha az enerji ve kaynakla üretim yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca fotoğraf çekim süreçlerimizde de yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başladık. Bu güçlü ortaklık sayesinde maliyetlerde yüzde 80’e varan verimlilik sağladık” şeklinde konuştu.
Cironun %1.15’i Ar-Ge’ye ayrılıyor
2024 yılı cirosunun yüzde 1.15’ini Ar-Ge harcamalarına ayrıldığı bilgisini veren Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ulutürk, “Ana tedarikçimiz olan Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi farklı disiplinlerden gelen 30 kişilik araştırmacı kadrosu ile faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 410 Ar-Ge projesini tamamladık. Sun Şirketler Grubu’nun potansiyel yeni yatırımları için uygun pazarları belirliyor ve gerekli teknolojik altyapıyı oluşturuyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemleri, yapay zeka teknolojilerinin üretimi, lojistik operasyonlarında kullanımı ve üretken yapay zeka uygulamaları üzerine pek çok Ar-Ge çalışmamız devam ediyor” dedi.
Döngüsel ekonomi benimseniyor
Jimmy Key’de döngüsel ekonomi yaklaşımının benimsendiğinin altını çizen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ulutürk, “İade edilen veya satılmayan ürünleri dönemsel olarak elden geçirip tekrar satılabilir hale getirerek satışa sunuyor ya da özel indirim programlarıyla yeniden değerlendirmeye alıyoruz. Böylece atık oluşumunu en aza indiriyoruz. Ayrıca Nivogo firması ile yaptığımız iş birliği ile depolarımızda atıl durumda bekleyen ürünleri yenileme merkezlerinde elden geçirerek Nivogo mağazalarında yeni sahiplerine ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.