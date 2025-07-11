Yapay zekâ ile gücünü 5’e katlayacak

Dünya genelinde hızla büyüyen moda sektörü, özellikle de hızlı moda anlayışı, çevresel etkileri nede­niyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri söz konusu olduğun­da sıkça gündeme geliyor. Ya­pılan araştırmalara göre, mo­da endüstrisinin küresel kar­bon emisyonlarındaki payının yüzde 8-10 arası olduğu bilini­yor. Bu oran, uluslararası hava ve deniz taşımacılığının topla­mından daha fazla. Üretim sü­reçlerinde kullanılan su mik­tarından, sentetik kumaşların doğada çözünmeyen yapısına kadar birçok faktör, modanın ekolojik dengesizlikteki rolü­nü gözler önüne seriyor. Sek­törün bu ciddi çevresel etkileri, sürdürülebilir moda anlayışı­nın gelişmesini ve çevre dos­tu üretim tekniklerinin yaygın­laşmasını da zorunlu kılıyor.

Sektör paydaşlarının sür­dürülebilirlik hedeflerindeki stratejik öneminin farkındalı­ğı da dönüşüm için kritik ro­le sahip. Bu nedenle Sun Teks­til ile Refabric firmasına 250 bin dolarlık yatırım yapan ve üretim sürecinde dijitalleşme­ye odaklanan Jimmy Key, ya­tırımlarını geleceğe yönelik planlamalarla hayata geçir­meyi sürdürüyor. “Sürdürü­lebilirlik, Jimmy Key’in mar­ka DNA’sının en önemli un­surlarından biri diyen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ulutürk, “Tasarımdan üretime, lojistikten satış son­rası hizmetlere kadar tüm sü­reçlerimizi sürdürülebilirlik odaklı olarak yeniden yapılan­dırıyoruz. Gezegene karşı so­rumluluğumuzun bilinciyle, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirli­ği stratejik önceliğimiz haline getirdik” dedi.

10 yıllık ihtiyacı karşılayacak depo hazırlığı

Artan üretim hacmini kar­şılayabilmek amacıyla 2023 yılında depo kapasiteleri­ni iki katına çıkardıklarını ve İzmir’de bulunan mevcut de­po için son iki yıl içerisinde 5 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını belirten Ulutürk, “1,2 milyon euro tutarındaki bütçeyle hayata geçirdiğimiz RFID geçiş projesi yatırımları­mız arasında ön plana çıkıyor. Tüm mağazalarımızda ve depo süreçlerimizde RFID teknolo­jisine geçiş sürecimiz devam ediyor. Ayrıca el terminalleri tedarik ederek teknolojik alt­yapımızı güçlendirdik ve ope­rasyonel verimliliğimizi ar­tırdık. 2025 yılı sonuna kadar, önümüzdeki 10 yıllık ihtiya­cımızı karşılayacak yeni depo yatırımlarımızı hayata geçir­meyi planlıyoruz. Halihazırda İzmir’deki merkez depomuz­dan yürütülen operasyonla­rımız, yeni yatırımla birlikte mevcut kapasitemizin 5 katına çıkmasıyla daha güçlü bir yapı­ya kavuşacaktır” dedi.

Yapay Zekâ destekli dijital teknolojilerin sürdürülebilir gelecekte öneminin giderecek artacağını düşündüklerini de belirten Ulutürk, “Yapay zekâ, koleksiyon planlamasından talep tahminine kadar birçok alanda daha az kaynakla daha verimli üretim yapılmasını sağ­lıyor. Dijital dönüşüm, kaynak tüketimini minimize etmenin ve atık üretimini azaltmanın anahtarı. Sektörün en önem­li problemlerinden biri mali­yet artışları. Bu konuda da ya­pay zekânın katkı sağlayacağı­na inanıyorum” diye konuştu.

Ekoten ile suyun %90’ı geri dönüşüyor

Sürdürürebilir metodlarla üretilmiş Keten, Tencel, Len­zing viskon gibi iplikler kullan­maya özen gösterdiklerini ve temel proseslerin sürdürüle­bilirliğine önem verdiklerini söyleyen Ulutürk, “Ayrıca su tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yaz sezonu koleksiyonunda Avrupa keten kumaşları ile üretilen ürünlere yer verdik. Avrupa keten kumaşları, Av­rupa’nın güvence altına alın­mış doğal yağmur suyu ile su­lama yapılan tarlarından elde edilen elyaflardan üretiliyor. Bu tarlalarda GDO’suz tohum­larla pestisit ve yaprak dökü­cü kimyasallar kullanılmadan üretim yapılıyor. Bunun dışın­da Jimmy Key’nin ana şirketi Sun Tekstilin bir diğer iştiraki olan ana kumaş teda­rikçimiz Ekoten 2 se­ne önce bir startup ile yaptığı ortak bir pro­je sayesinde kullandı­ğı suyun yüzde 90’nını geri dönüştürüyor” di­ye konuştu.

Koleksiyonlar, numune üretim yapılmadan belirleniyor

Refabric ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde tasarım süreçlerinde numune üretimi yapmadan koleksiyonlara dijital ortamlara karar vermeye başladıklarını söyleyen Jimmy Key Başkanı Elvan Ulutürk, “Üretim sürecindeki atıkları minimize eden bu dijital çözüm, daha az enerji ve kaynakla üretim yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca fotoğraf çekim süreçlerimizde de yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başladık. Bu güçlü ortaklık sayesinde maliyetlerde yüzde 80’e varan verimlilik sağladık” şeklinde konuştu.

Cironun %1.15’i Ar-Ge’ye ayrılıyor

2024 yılı cirosunun yüzde 1.15’ini Ar-Ge harcamalarına ayrıldığı bilgisini veren Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ulutürk, “Ana tedarikçimiz olan Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi farklı disiplinlerden gelen 30 kişilik araştırmacı kadrosu ile faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 410 Ar-Ge projesini tamamladık. Sun Şirketler Grubu’nun potansiyel yeni yatırımları için uygun pazarları belirliyor ve gerekli teknolojik altyapıyı oluşturuyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemleri, yapay zeka teknolojilerinin üretimi, lojistik operasyonlarında kullanımı ve üretken yapay zeka uygulamaları üzerine pek çok Ar-Ge çalışmamız devam ediyor” dedi.

Döngüsel ekonomi benimseniyor

Jimmy Key’de döngüsel ekonomi yaklaşımının benimsendiğinin altını çizen Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ulutürk, “İade edilen veya satılmayan ürünleri dönemsel olarak elden geçirip tekrar satılabilir hale getirerek satışa sunuyor ya da özel indirim programlarıyla yeniden değerlendirmeye alıyoruz. Böylece atık oluşumunu en aza indiriyoruz. Ayrıca Nivogo firması ile yaptığımız iş birliği ile depolarımızda atıl durumda bekleyen ürünleri yenileme merkezlerinde elden geçirerek Nivogo mağazalarında yeni sahiplerine ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.