"Yapay zeka pazarlama trendlerinde önemini artırıyor"

13 Ocak 2020

Survivor Dijital Medya Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, işletmelerin yüzde 30’unun 2020 yılında satış süreçlerine yapay zeka (AI) dahil edeceğinin altını çizerek, “Özellikle satış ve pazarlama için AI ve otomasyonun inanılmaz faydalarını düşündüğünüzde daha fazlasını beklemeliyiz. Yapay zeka çok yakında birçok hizmetin arkasındaki itici güç olacak. Zaten şu anda, temel iletişim, ürün önerileri, içerik oluşturma, e-posta kişiselleştirme, e-ticaret işlemleri vb birçok anlarda yapay zekanın uygulandığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Açıkelli, 2020 yılı için öne çıkacak diğer dijital pazarlama trendlerine ilişkin bilgi vererek, “Chatbot‘lar 2020’de dijital pazarlamanın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Dünyada birçok marka chatbot teknolojisini kullanıyor. Ve bu sayı 2020’de daha da artacak. Chatbot’lar bu sene de müşteri hizmetlerinin yüzde 85’ine güç katacak” dedi.

“Sesli alışveriş 2022’de 40 milyar dolara sıçrayacak”



2020’de ses asistanlı akıllı telefonları kullananların sayısında artışlar yaşanacağını kaydeden Açıkelli, “Aramaların yüzde 50’si sesli olarak yapılacak. Sesli alışveriş, bugün 2 milyar dolar ve 2022’de 40 milyar dolara sıçrayacak. Ayrıca yapılan araştırmalara göre; sesle aktive edilen hoparlörleri olan kişilerin yüzde 72’si cihazlarını günlük rutinlerinin bir parçası olarak kullandıklarını söylüyor” dedi.



Açıkelli, tüketicilerin yüzde 52’sinin ürün videolarını izlemenin onları çevrimiçi satın alma konularında kendilerini daha güvenli hissettirdiğinin altını çizdi. Influencer pazarlama metodunun ağızdan ağza pazarlama hususunda en etkili yollarından birisi olduğunu kaydeden Açıkelli, “Tüketicilerin yüzde 63’ü, markaların kendileri hakkında söylediklerinden çok Influencer’ ların ürün görüşlerine güveniyor. Influencer pazarlama da tıpkı video gibi 2019 dijital pazarlama trendleri arasında yer alıyordu. 2020’de de trendler arasında yer almaya devam edecek” diye konuştu.



Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sürükleyici Teknolojiler konusunda yapılan araştırmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Açıkelli, “Araştırmalar, 2022 yılına kadar işletmelerin yüzde 70’inin sürükleyici teknolojileri deneyeceğini ve yüzde 25’inin üretime dağıtılacağını öngörüyor” değerlendirmesini yaptı.