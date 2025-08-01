Yapay zekâ rüzgarı Reddit’i uçurdu: Yeni tahminler Wall Street’i aştı

Sosyal medya platformu Reddit, yapay zekâ tabanlı reklamcılık faaliyetlerinden elde ettiği ivmeyle üçüncü çeyrek için güçlü bir gelir öngörüsünde bulundu.

Mart 2023’te halka arz edilen şirket, üçüncü çeyrek gelirinin 535 milyon ila 545 milyon dolar aralığında olmasını beklediğini açıkladı. Bu rakam, Wall Street analistlerinin ortalama 473 milyon dolarlık beklentisinin oldukça üzerinde.

Şirketin bu açıklaması, Reddit hisselerinde genişletilmiş işlemlerde yüzde 16'dan fazla artışa neden oldu.

Yapay zekâ reklamları büyümeyi destekliyor

Reddit'in Operasyon Direktörü Jen Wong, özellikle mevcut reklamverenleri elde tutarak reklamveren tabanını büyüttüklerini vurguladı.

Şirketin sunduğu reklam formatları arasında, markaların doğrudan niş alt dizinlerdeki sohbetlerin içine yerleştirildiği "sohbet yerleştirme reklamları" gibi yenilikçi çözümler öne çıkıyor.

Reddit ayrıca Google ve OpenAI ile yapay zekâ içerik lisanslama anlaşmalarına sahip. Bu ortaklıklar doğrultusunda kullanıcı etkileşimini ve reklam etkinliğini artırmayı hedefleyen yeni AI özelliklerini yakın zamanda kullanıma sundu.

2. çeyrekte de beklentiler aşıldı

Reddit’in ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 78 artarak 500 milyon dolara yükseldi. Bu performansla analistlerin 426 milyon dolarlık beklentisinin üzerine çıkan şirket, hisse başına 45 sent kâr açıklayarak 19 sentlik öngörüyü de geride bıraktı.

Platformun günlük aktif kullanıcı sayısı da yüzde 21 artarak 110,4 milyona ulaştı. Bu artışta Reddit’in yeni küresel pazarlara açılma stratejisinin etkili olduğu belirtiliyor.

Reddit'in son çeyrek performansı ve ileriye dönük güçlü beklentileri, sosyal medya sektöründe yapay zekâ entegrasyonunun finansal sonuçlara olan olumlu etkisini bir kez daha ortaya koymuş oldu.