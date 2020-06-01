Yapay zeka, video toplantılar ve görüşmelerin verimliliğini ölçecek

01 Haziran 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şirketleri uzaktan çalışmaya itti. Dünyada ve Türkiye’de birçok şirket bu süreçte uzaktan çalışmaya başladı ve bu durum salgından sonra da devam edecek gibi görünüyor. Uzaktan çalışmada verimliği artırmak için şirketler güvenilir yöntemler ararken Türk Ar-Ge şirketi Ayvos geliştirdiği yapay zekâ temelli yazılımlarıyla verimlilik analizi yaparak uzaktan çalışma sistemlerinden en iyi şekilde yararlanılmasına olanak sunuyor. Şirket, video toplantılar ve görüşmeler odağında bilgisayar eklentisi gibi çalışan yazılımlarıyla elde ettiği izinli veriler üzerinden çalışanların belli zaman aralıklarındaki duygu değişimlerini tespit edebiliyor. Benzer bir sistemi Zoom ve Webex gibi video konferans uygulamalarında da uygulayabilen Ayvos’un yazılımı, bir eklenti mantığında çalışarak uygulamaların kayıt yaptığı bilgisayardaki görüntüleri bulut ortamında işleyerek zamana bağlı duygu değişimlerini raporlayabiliyor. Bu sayede iş verenler toplantı süreçlerini daha verimli planlayabiliyor. Uzaktan gerçekleştirilen sınavlarda da kontrol mekanizması olarak çalışabilen yazılım ekstra bir maliyet gerektirmiyor.

"Yazılımımız duyguları ölçüp raporluyor"

Toplantılar özelinde video konferans sırasında alınan 1 dakikalık videoları analitik sunucularında işleyerek bir seri oluşturduklarını ve bu sayede hangi çalışanın hangi zaman aralığında duygu durumunda ne doğrultuda bir değişiklik olduğunu belirleyebildiklerini söyleyen Eray Hangül, yazılımlarının sinirlilik, mutluluk, şaşkınlık, kızgınlık, üzgünlük, korku gibi duyguları algılayıp raporlayabildiğini belirtiyor. Sözlerine uzaktan çalışma sisteminin yüksek verimlilikle sürdürülmesine olanak sunmak istediklerini ifade ederek devam eden Hangül, “Dijitalleşme artık hayatımızın bir parçası ve bu değişen toplumsal süreçleri 1 Haziran’da ofislerimize döndükten sonra da işimize en iyi şekilde entegre etmek çok önemli. Ayvos olarak yazılımlarımızla dijital ortama geçiş yapmak isteyen şirketlere yardımcı olarak ofis ortamlarında aldıklarından daha fazla verimlilik sunmayı hedefliyoruz. Şirketlere yazılımımız aracılığıyla sunduğumuz raporlar ile iş süreçlerinin planlanmasından yeni stratejilerin belirlenebilmesine kadar birçok olanak sunuyoruz” dedi.

Sınav ve eğitim de yapay zekâ kontrolünde

Bu süreçte okulların tatil olmasıyla sınav ve eğitim süreçlerinin de internet ortamına taşındığını ve bunun çeşitli sorunları beraberinde getirdiğini belirten Eray Hangül sözlerine şöyle devam etti: “Sadece çalışma değil eğitim sistemlerimiz de değişime uğruyor. COVID-19 nedeniyle artık eğitimler internetten veriliyor ya da sınavlar internet üzerinden yapılıyor. Burada yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek adına yazılımlarımızla eğitim ya da sınav süresince kameralar üzerinden düzenli kontrolleri yaparak bu süreçlerin de en güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda bilgisayar kameraları üzerinden elde edilen görüntülerden; sınava giren kişinin doğru kişi olup olmadığını ya da kişinin göz bakış açısı ve duygu durumundan sınava odaklanıp odaklanamadığını ölçebiliyoruz ve eğer kişi sınav süresince bilgisayar başından kalkarsa uyarı oluşturabiliyoruz.”