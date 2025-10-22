Yapay zekada dijital ikiz oluşturularak telif geliri elde edilebilecek

Türkiye merkezli çevrim içi yapay zeka platformunun tanıtımı, Excury Studios Kurucusu ve CEO’su Hasan Söylemez tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark’ta yapıldı.

Platformun tanıtımında konuşan Söylemez, "Excury kullanıcıları kendi dijital ikizlerinden gelir elde ederken, markalar ve yapımcılar da etik ve yasal zeminde kullanabilecekleri onaylı dijital oyunculara kolayca erişebilecek." dedi.

Sistem yapay zekâ üretiminin geleceğine yön verecek

Kurdukları sistemin yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da yapay zekâ üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunduğunu kaydeden Söylemez, hedeflerinin, üretken yapay zekâ alanında etik, güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak olduğunu söyledi.

Yapay zekâ platformu Excury’nin en popüler yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu üretim araçlarını tek çatı altında buluşturduğuna dikkati çeken Söylemez, kullanıcıya bütünleşik bir deneyim imkânı sağladıklarını ifade etti.

Kullanıcılar tüm süreçleri tek platform üzerinden yönetebilecek

Söylemez, “Video, ses, metin ve görüntü üretiminde farklı teknolojileri bir araya getiren Excury, dağınık yapay zekâ çözümlerinin aksine, kullanıcıların tüm süreçleri tek platform üzerinden yönetmesine olanak tanıyor. Bu sayede hem bireysel kullanıcılar hem de markalar; hızlı, verimli ve güvenli bir üretim ortamına erişebiliyor.” dedi.

Tanıtımda kullanıcıların etik ve güvenlik endişelerine de değinen Söylemez, Excury’nin diğer yapay zekâ platformlarından farkına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Excury’nin fark yaratan noktası, üretimi yalnızca teknolojik bir yetenek olarak sunmak yerine etik ve lisanslı bir ekosistem kurgusuna dayandırması. Kimlik doğrulama, açık rıza, kullanım kayıtları ve gelir paylaşımı süreçleri platformun temelini oluşturuyor. Bu yaklaşım, reklamcılık, eğlence, eğitim ve dijital medya gibi alanlarda yapay zekanın güvenli ve öngörülebilir biçimde konumlanmasına imkân tanıyor."

Dünyada birçok yapay zekâ aracının içerik üretimini kolaylaştırdığını ancak telif ve etik standartların korunması noktasında önemli boşluklar barındırdığına vurgu yapan Söylemez, “Biz bu boşluğu, güvenli ve denetlenebilir bir lisans altyapısıyla dolduracağız.” dedi.

İçeriklerin kullanım amacı, yeri ve onay süreçlerinin hesap sahiplerinin belirlediği kısıtlamalar, bilgi talepleri ve izinler doğrultusunda önceden öğrenilip onaylanabileceğini ya da reddedilebileceğini belirten Söylemez, platform üzerinden uygunsuz içeriklerin oluşturulmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.