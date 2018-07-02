‘Yapay zekalı’ yeni A-Serisi Türkiye’de

02 Temmuz 2018

AYSEL YÜCEL

Türkiye’de 51’inci yılına giren Alman otomotiv devi Mercedes-Benz Türk, yeni nesil kompakt sınıf otomobillerin öncülerinden Yeni A-Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. Yeni A-Serisi, sadece bulunduğu Premium kompakt hatchback sınıfında değil, tüm segment standartlarını yeniden belirleyen güvenlik, teknoloji ve konfor donanımlarını barındırma iddiası ile geliyor. Yapay zekada devrim niteliği taşıyan MBUX - Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) uygulaması ‘Hey Mercedes’ kelimesiyle aktif hale geldikten sonra dinliyor, konuşuyor ve hatta öğreniyor.

Yeni A-Serisi’nin test sürüşü Antalya ve Burdur illerini kapsayan ve “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü’ne uzanan bir rotada gerçekleştirildi. Organizasyonun ev sahipliğini yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Yeni A-Serisi ile birlikte sadece kendi segmentinde değil, tüm otomotiv sektöründe çığır açan, devrim niteliğinde bir özellik sunduklarını vurgulayarak, “MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi uygulamasını da ilk defa Türkiye’de müşterilerle buluşturuyoruz. Bu çağ atlayan teknolojisi ile Yeni A-Serisi, yolcularıyla arasında daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar kişisel iletişim kuruyor. Mercedes- Benz ailesinin en genç ve dinamik üyesi olan yeni A-Serisi’ni ve yapay zekâsını pazara sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dizel ve benzinli motor seçeneği

Yeni A-Serisi sportif ve dinamizm odaklı dış tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni bir alan hissi ile kompakt sınıfta bir iç mekân devrimi yapmayı amaçlayan yeni A-Serisi’nde Mercedes-Benz bir ilke imza atıyor ve gösterge panelinde bir siperliğe yer vermiyor. Böylece gösterge panelinin ana gövdesinin çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor. 193 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulan Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Türkiye’de; A 200 ve A 180 d olmak üzere biri benzinli biri dizel toplam iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. A 200’de yeni M 282 kodlu, silindir kapatma özelliğine sahip 1,332 litre hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. Dizel cephesinde ise yeni OM 608 kodlu motor sunuluyor. 116 BG/85 kW ve 260 Nm üreten motor (4,1 lt/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 108 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı) yeni 7GDCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Optimize edilen turbo kadar motora yakın konumlandırılan ve AdBlue® Teknolojisi ile desteklenen emisyon arındırma sistemiyle donatılmış.

Yenilenen modellerle liderliği korumayı hedefliyor

Yenilenen C Serisi’ni de ağustos ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanan Mercedes Benz Türk’ün hedefi bu yıl da liderliği korumak. Şükrü Bekdikhan, “2017 yılında Mercedes-Benz satışları globalde 2.3 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 9.9 büyüme gerçekleştirdi ve Mercedes-Benz premium segmentte tüm dünyada lider oldu. Türkiye’de ise premium segmentte 25 bin 588 adetlik satış rakamıyla ilk sıradaki yerimizi koruduk. 2018 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile yola çıktık. Son yıllardaki başarılarımızın en önemli aktörlerden biri olan yeni A-Serisi’ni satışa sunarak bu yıl da hem premium kompakt sınıfta hem de premium otomobil pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefl iyoruz” dedi.

Sürücü ve yolcuyla iletişimde çağ atlıyor

Mercedes-Benz, aynı zamanda Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) uygulamasını da ilk kez yeni A-Serisi ile sunuyor. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. Hava durumu, yakıt tüketimi ve klima sıcaklık ayarı gibi birçok soruya cevap veren MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.