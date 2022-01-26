Yapı Kredi, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

Yapı Kredi; sektörel, uluslararası ve Türkiye ortalamalarının üstünde bir performans sergileyerek 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi. Yapı Kredi’nin ilk kez geçtiğimiz yıl dâhil olduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor. Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dâhil olabiliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kurum kültürümüzün önemli bir parçası



Kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen bir kurum olduklarını dile getiren Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu:



“Yapı Kredi olarak dünyanın her anlamda gelişmesi ve daha yaşanabilir bir yere dönüşmesinin yolunun herkese eşit fırsatlar sunulmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki güçlü politikalarımızla sektörümüze uzun yıllardır liderlik etmekten gurur duyuyoruz.

Yapı Kredi çalışanlarının yüzde 62’sini, müdür ve üzeri yönetici kadromuzun ise yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Uzun yıllardır birçok alanda titizlikle planlayıp uyguladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son olarak yaptığımız tüm bu çalışmalarla, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çıktığımız bu yolda farkındalığı artırarak kadın çalışan istihdamı ve fırsat eşitliği ile ilgili örnek olacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.’’