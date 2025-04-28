Yapı Kredi, 2025 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 2 trilyon liraya yaklaşan kaynak sağladı

Temel bankacılık gelirlerinde iyileşme kaydeden Banka’nın maddi öz kaynak kârlılığı yüzde 23,4 seviyesine yükselirken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti.

2025’e güçlü başlangıç

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bankanın 2025 yılında da Türkiye ekonomisini desteklemeye kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “500 milyon dolarlık eurobond ihracımızla hem finansman kaynaklarımızı çeşitlendirdik hem de uluslararası piyasalardaki gücümüzü pekiştirdik. Yatırımcılardan 3 kat üzerinde talep gören bu işlem, ülkemize ve Bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi oldu” dedi.

İşletmelere stratejik destek

Yapı Kredi’nin, işletmelere yönelik finansal desteğini artırarak hem firmaları hem de sektörleri güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, sadece finansman değil, risk yönetimi alanında da firmaların yanında olduklarını vurguladı. Erün sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuantum işlemcili bilgisayarlarla geliştirdiğimiz bir uygulamayla, firmalar arası finansal etkileşimi anında analiz edebiliyoruz. Bu modeli yakında tüm müşterilerimize sunacağız. Bu sayede işletmelerimizin karşılaştığı finansal riskleri de minimize etmeyi hedefliyoruz.”

Girişimcilere destek için kurulan FRWRD GSYF fonuyla, 10,3 milyon dolarlık bir kaynak sağladıklarını belirten Gökhan Erün, “Amacımız, girişimciliği teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak” dedi.

Dijitalde liderlik

2025 yılının ilk çeyreği itibariyle müşteri sayılarının 16,5 milyona ulaştığını söyleyen Gökhan Erün, müşterilerinin yüzde 90’ının işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, “Her 10 müşterimizden 9’u, 1000’in üzerinde işlemini dijital kanallarımızı kullanarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yenilenen ‘Benim Dünyam’ ile daha kişisel bir deneyimden faydalanıyor. Ödeme sistemlerinde ise World Pay, yüzde 20 pazar payı ile bu alandaki liderliğini sürdürüyor” diye konuştu.

Sürdürülebilirlikte de bir adım önde

Türk bankacılık sektöründe kredi portföyü emisyonlarına ilişkin en kapsamlı azaltım hedefini açıklayan ilk banka olduklarının altını çizen Gökhan Erün, şunları aktardı: “Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde geliştirdiğimiz emisyon azaltım hedeflerimiz, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Bununla birlikte Net Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ilkelerine uyumlu şekilde, öncelikli sektörlere özel emisyon azaltım hedeflerimizi de belirledik. Söz konusu hedefler, finanse ettiğimiz toplam emisyonların yüzde 65'ini kapsayan geniş bir etki alanı yaratıyor” dedi.