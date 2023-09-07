Yapı Kredi 500 milyon dolar borçlandı
Yapı Kredi'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi "sürdürülebilir" tahvil ihracında borçlanma tutarı 500 milyon dolar, getiri yüzde 9.375 oldu.
Haber Merkezi
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LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre 16 Ekim 2028 itfalı tahvilin ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 9.375 ile yüzde 9.5 arasında açıklanmıştı.
Bir milyar doların üzerinde talep gelen ihracı BofA Securities, Citi, Emirates NBD Capital, ICBC, ING ve Standard Chartered Bank yönetti.