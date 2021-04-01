Yapı Kredi, 'CDP Türkiye Su Lideri' ödülünün sahibi oldu

Yapı Kredi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programı'na yaptığı raporlamayla bu yıl da A- (Liderlik) bandında yer alarak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı. Böylece Yapı Kredi, CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı kapsamında 'CDP Türkiye Su Lideri' ödülünün sahibi oldu.

Aldıkları 'CDP Türkiye Su Lideri' ödülü kapsamında açıklamalarda bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Nurgün Eyüboğlu, finansın yanı sıra sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularıyla da topluma değer katmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle su güvenliği konusu dâhil olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanılması hususunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Eyüboğlu, "Sürdürülebilir ekonominin ve iş modellerinin ancak sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin temini ile mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Geçen yıl iki yeşil tahvil ihracatı gerçekleştirdik"

Doğal kaynakların verimliliği ile güvenliğinin öncelikli çalışma alanlarında birini oluştuduğunu açıklayan Eyüboğlu, sürdürülebilir bir gelecek için iş süreçlerini uyumlamaya, projeler geliştirmeye ve bunların finansmanı için destek sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Geçen yıl, yeşil projelerin finansmanında kullanılmak üzere ilk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini bildiren Eyüboğlu, "Aynı yıl doğa dostu mortgage ürünümüzü müşterilerimize sunduk. 2019 yılında yağmur sularını toplamaya başlayarak su hasadı uygulamamızı hayata geçirdik. Öte yandan, atık geri dönüşüm projesi kapsamında sürdürdüğümüz uygulamalarla 2020 yılında geri dönüştürülen atıklar sayesinde 156 bin 813 kg sera gazı salımının önüne geçtik." şeklinde konuştu.