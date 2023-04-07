Yapı Kredi Faktoring 2022'de sektör lideri oldu

Yapı Kredi Faktoring açıklamasına göre, 2022 yılında elde ettiği toplam iş hacmiyle bir kez daha sektör lideri olan Yapı Kredi Faktoring’in, 2022 yılında toplam işlem hacmi 56,8 milyar TL’ye ulaştı.

Yapı Kredi Faktoring, 2022 yılında toplam işlem hacminde yüzde 13,6 pazar payı ile sektör lideri oldu. Uluslararası faktoring hacminde pazar payı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.

"Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de hizmet sunmaya devam ederek liderliklerini sürdürdüklerini bildirdi.

Çöteli, 2022 yılında toplam işlem hacimlerinin yüzde 74'ünün yurt içi, yüzde 26'sının ise uluslararası faktoring işlemlerinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde gelirimiz 1 milyar 458 milyon TL olarak gerçekleşirken müşteri deneyimini iyileştiren dijitalleşme yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak adına dijital çözümler ana odağımızda yer alıyor. Dijital dünyanın avantajlarını müşterilerimizle daha fazla buluştururken, hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Bu doğrultuda web sitemizin fonksiyonlarını genişleterek yeniledik. Kullanıcı dostu bir ara yüzle tasarlanan yeni web sitemize, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onlara hız kazandıracak yeni fonksiyonlar ekledik. Bu sayede gerek mevcut müşterilerimiz gerekse faktoringle yeni tanışacak firmalar, faturalı alacakları ile ilgili taleplerini mobil uygulamamız ve web sitemiz kanalı ile bizlere kolayca ulaştırabiliyor. Önümüzdeki günlerde de yenilikçi dijital çözümlerimizi daha fazla müşteriyle buluşturmayı hedefliyoruz."

"Sektördeki öncülüğümüzü devam ettireceğiz"

Yapı Kredi Faktoring olarak kalıcı ve sağlıklı büyüme için tüm segmentlerde tabana yayılmış müşteri portföyünü sürdürülebilir kılmaya odaklandıklarını aktaran Çöteli, "Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de sunacağımız hizmetlerle sektördeki öncülüğümüzü devam ettireceğiz. En temel hedeflerimiz arasında yer alan faktoring'in kullanımının yaygınlaştırılması üzerine stratejimizi önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz. KOBİ odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda faktoring’in tüm imkânlarını ülke ekonomisinin belkemiği olan kurumlarına sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.