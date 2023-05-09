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Yapı Kredi Faktoring ‘‘Türkiye’nin en iyi faktoring şirketi’’ seçildi

Yapı Kredi Faktoring, dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergi­si Global Banking & Finan­ce Review tarafından yapılan araştırmada bu yıl da Türki­yenin en iyi faktoring şirketi seçildi.

Haber Merkezi
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Yapı Kredi Faktoring, dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergi­si Global Banking & Finan­ce Review tarafından yapılan araştırmada bu yıl da Türki­yenin en iyi faktoring şirketi seçildi. Hizmet kalitesini üst seviyede tuttuklarını belir­ten Yapı Kredi Faktoring Ge­nel Müdürü Bozkurt Çöteli, “Uluslararası alanda ihracat faktoringi ve ithalat fakto­ringi hizmetlerimiz ile müş­terilerimizi destekliyoruz. Yurtiçi alanda ise tedarikçi finansmanı, alacak garantisi ve özellikle KOBİ segmenti­ne destek vererek faaliyetle­rimize devam ediyoruz. Mut­lak müşteri memnuniyetini önceleyen çalışmalarımız sayesinde de müşterilerimi­zin bize duyduğu güveni her zaman güçlü bir şekilde his­sediyoruz" ifadelerini kul­landı.