Yapı Kredi Faktoring ‘‘Türkiye’nin en iyi faktoring şirketi’’ seçildi
Yapı Kredi Faktoring, dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından yapılan araştırmada bu yıl da Türkiyenin en iyi faktoring şirketi seçildi.
Yapı Kredi Faktoring, dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından yapılan araştırmada bu yıl da Türkiyenin en iyi faktoring şirketi seçildi. Hizmet kalitesini üst seviyede tuttuklarını belirten Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, “Uluslararası alanda ihracat faktoringi ve ithalat faktoringi hizmetlerimiz ile müşterilerimizi destekliyoruz. Yurtiçi alanda ise tedarikçi finansmanı, alacak garantisi ve özellikle KOBİ segmentine destek vererek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Mutlak müşteri memnuniyetini önceleyen çalışmalarımız sayesinde de müşterilerimizin bize duyduğu güveni her zaman güçlü bir şekilde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.