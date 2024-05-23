Yapı Kredi, hatasız Türkçe yanıt veren dil modeli geliştirdi

Yapı Kredi müşterilerine en yenilikçi teknolojiyi sunabilmek adına büyük dil modeli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç, şunları söyledi:

“Çalışmalarımıza, önceden eğitilmiş ve Türkçe muhakeme yeteneklerini güçlü bulduğumuz ‘Mistral 7B v0.1’ modelinin iyileştirilmesi için açık kaynaklı verilerin eğitilmesiyle başladık. Gerçekleştirdiğimiz eğitim kapsamında ‘CulturaX’ veri kümesinden rastgele seçilmiş 1 milyon Türkçe belgeyi ve 360 bin haber metninden oluşan ‘old-newspapers’ veri kümesini, eğitim verisi olarak kullandık. Ortaya çıkan model, Türkçe metin oluşturmada başlangıç modelinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Eğittiğimiz bu modelin, Türkçe metinleri doğru bir şekilde tamamlama yeteneğini gördük ve çalışmalarımıza talimat eğitimiyle devam ettik. Böylece açık kaynaklı veri kümelerini kullanarak, sorulara hatasız yanıt verebilen bir dil modeli geliştirdik. Yoğun çabalarımızın meyvesini alabildiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturarak dijital bankacılıkta da bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”