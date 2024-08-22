Yapı Kredi Leasing ile Ford'dan binek ve ticari araçta finansman işbirliği

Yapı Kredi Leasing, Ford Otosan ile finansman işbirliğine imza attı. Anlaşma ile Yapı Kredi Leasing, Türkiye'deki ilk leasing partneri olarak Ford markalı binek, hafif ticari ve Ford Trucks ağır ticari araçlara yüzde 100’e varan finansman sağlayacak.

Beş yıl vade

İşbirliği kapsamında Yapı Kredi Leasing, faiz desteği içeren özel kampanyalar, Türk lirası veya döviz kredisi kullanma olanağı, elektrikli araçlarda özel fiyatlama, 60 aya varan vade imkanı ve araçların üstyapı bileşenlerinin leasing kapsamında kredilendirilmesi gibi hizmet ayrıcalıkları da sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Koç Grubu sinerjisi ile hayata geçirdikleri bu işbirliği ile Ford Türkiye ve Ford Trucks müşterilerine alternatif finansal çözümler sunacaklarını belirtti.

'Esnek geri ödeme planı seçenekleri sunulacak'

Yapı Kredi Leasing olarak müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak adına bir adım önde olmak için çalıştıklarını aktaran Torun, "Türkiye'nin en geniş üretim kapasitesine sahip otomotiv üreticisi şirketi Ford Türkiye ve Ford Trucks'ın ilk leasing partneri olduğumuz için mutluyuz. Böylece Ford Türkiye ve Ford Trucks müşterileri, uzun vadeli finansman ve kira vadesi boyunca sabit taksit ödeme olanaklarından faydalanarak, şirketlerinin genel nakit akışına uygun esnek geri ödeme planı seçenekleriyle ihtiyaç duydukları araçlara kolayca erişebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, Ford Otosan'ın otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda geliştirdiği stratejisiyle, elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürdüğü yatırımları yakından takip ettiklerin bildirerek, "Özellikle ticari araç segmentinde milyonların tercihi olarak öne çıkan Ford Otosan'ın ürettiği araçların finansmanı ile biz de Yapı Kredi Leasing olarak sürdürülebilir dönüşümü destekleme misyonumuzda önemli bir katma değer oluşturacak, müşterilerimizin yeşil ekonomiye geçişlerine katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.