Yapı Kredi Leasing'den 50 milyon Euro'luk imza

Yapı Kredi Leasing, 50 milyon Euro'luk sürdürülebilir finansman anlaşmasına imza attı. Banka, GEFF II kapsamında kullandırılacak finansmanın, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı önlemleri de dahil olmak üzere yeşil ekonomi yatırımlarını kapsayacaüını açıkladı.

"Yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmaya yönelik adım"

Konuya yönelik görüş bildiren Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, "Sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir gelecek inşası için sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, uluslararası anlaşmalara imza atarak müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim dayanıklılığı alanlarındaki projelere finansman sağlamak amacıyla EBRD ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon Euro'luk bu anlaşma, ülkemizde yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olacak. Yapı Kredi Leasing olarak sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye, bu alanda bir adım önde olmaya her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.