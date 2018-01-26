Yapı Kredi Mobil’e kredi kartıyla temassız giriş dönemi

26 Ocak 2018

Yapı Kredi, bankacılığın dijital dönüşümünde ilklere imza atmaya 2018 yılında da devam ediyor.

Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmak için müşterilerin artık kredi kartlarını NFC özelliği olan cep telefonlarına yaklaştırmaları ve kart şifrelerini girmeleri yeterli oluyor. Türkiye’de bir ilk olan bu özellik aynı zamanda NFC teknolojisinin de sınırlarını genişletiyor.

“NFC teknolojisini Türkiye’de ilk defa bir mobil bankacılık uygulamasına girişte kullanıyoruz”

Müşterilerinin Yapı Kredi Mobil’e girişlerine bir alternatif daha ekleyerek hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bu yeni özellik ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yenilikçilik yaklaşımımız, müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ve bankacılığın dijital dönüşümüne sektörde öncülük etme vizyonumuz bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu doğrultuda pek çok ilki gerçekleştiren Yapı Kredi olarak birçok başarılı çalışmaya imza attık. Bu yönde de ilerlemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte, dijital servislerde müşterilerimizin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların ve ihtiyaçların neler olduğunu araştırıyor, bu kapsamda onlara en hızlı çözümü sunmak için tüm teknolojileri değerlendiriyoruz. Hangi yöntemle ilerleyeceğimizi belirlerken, dijital kanallarımızdan sunduğumuz tüm özelliklerde müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz.

Yapı Kredi olarak NFC teknolojisini yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye’de ilk defa bir mobil bankacılık uygulamasına girişte kullanmaya başladık. Müşterilerimizin Yapı Kredi Mobil’i açıp, giriş alanındaki kart ikonuna tıkladıktan sonra kartlarını Android telefonlarının arkasındaki NFC okuyucu alanına yaklaştırmaları yeterli oluyor. Kredi kartını algılayan Yapı Kredi Mobil, giriş ekranında kullanıcılardan kart şifrelerini tuşlamalarını istiyor. Böylece başka bir işleme gerek kalmadan giriş sağlanıyor. Sene içinde müşterilerimizi, hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi teknolojilerle buluşturmaya ve bankacılığın dijital dönüşümüne devrim yaratan ilklerimizle öncülük etmeye devam edeceğiz.”