Yapı Kredi'den 1,274 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, tarihinde ilk kez 3 yıl vadeli kredi dilimi içeren sendikasyon kredisi olma niteliğini taşıyan işlemle, uluslararası piyasalarda ülke ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni teyit etmiş oldu.

Bankanın sağladığı 1,274 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, 367 gün vadeli 524,4 milyon dolar ve 352,8 milyon avro, 734 gün vadeli 253 milyon dolar, 1101 gün vadeli 90 milyon dolar olmak üzere dört ayrı dilimde gerçekleştirildi.

Kredinin maliyeti ise 367 gün için SOFR + yüzde 1,50 ve Euribor + yüzde 1,25, 734 gün için SOFR + yüzde 1,90 ve 1101 gün için ise SOFR + yüzde 2,15 oldu.

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Emirates NBD ve Standard Chartered, aracılığını ise Emirates NBD üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Türkiye'nin ekonomisini desteklerken, uluslararası arenada başarılı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri sendikasyon kredisi işlemiyle Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve reel sektörün kaynak ihtiyacına katkı sunmayı sürdürdüklerini aktaran Erün, "Uluslararası piyasalarda çıtayı yükselten işlerden birine daha imza atarak, tarihimizde 3 yıl vadeli ilk sendikasyon kredisi işlemimizi başarıyla tamamladık. Bu noktada, saygın finans kuruluşlarının güçlü ilgisi, attığımız sağlam adımların önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Erün, güvenin temelinde bankacılık anlayışları, bilanço yapıları ve risk yönetimlerinin yer aldığını kaydederek, "Elde ettiğimiz bu kaynakla müşterilerimize ve Türkiye ekonomisine olan uzun vadeli katkımızı sürdürerek bir adım önde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.