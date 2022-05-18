Yapı Kredi'den 19 Mayıs'ta Atatürk'ün eşyasından oluşan NFT koleksiyonu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e ait madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın gözlük çerçevesi gibi son derece nadide eşyanın NFT olarak görülebileceği bu özel koleksiyon için Yapı Kredi'nin metaversede 19 Mayıs'ta açacağı 3 katlı binanın ilk katı müzeye dönüştürülecek.

Atatürk'e ait pek çok kişisel eşyanın NFT versiyonlarının bir araya getirildiği sergi, blokzincir tabanlı metaverse platformu Decentraland'de -112, -43 koordinatlarında konumlanacak olan Yapı Kredi binasında gezilebilecek. https://play.decentraland.org adresinden ulaşılabilecek sergiyi gezmek için dijital cüzdan oluşturmak gerekmiyor. Sayfadaki Continue as Guest seçeneğine tıklandığında misafir olarak metaverse dünyasına giriş yapılarak Atatürk’ün eşyasından oluşan NFT Koleksiyonu gezilebiliyor.

'Sergi, kendisinin mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmak adına da bizim için oldukça değerli'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, kültür ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi olarak, 19 Mayıs'ta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmak adına, daha önce Sanal Müze ile dijital ortama taşıdığımız Atatürk arşivimizin NFT versiyonlarını oluşturduk. Atatürk'e ait kişisel eşyaların yer aldığı bu çok değerli koleksiyonun en değerli parçalarını metaverse evrenindeki binamızın müzeye dönüştürdüğümüz birinci katında sergileyeceğiz. Her yaştan insanın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaları NFT olarak görüp ve inceleyebileceği bu sergi, kendisinin mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmak adına da bizim için oldukça değerli. Her alanda öncü ve yenilikçi yaklaşımımızla geleceğin teknolojisini bugünden takip etmeye ve bu yolla kültürel değerlerimizi bir sonraki nesle aktarmaya var gücümüzle devam edeceğiz.'