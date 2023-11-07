Yapı Kredi’den çocuklar için “Yarınlara Kartopu” projesi

Proje ile çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine destek olunması ve ebeveynlerin de bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Yarınlara Kartopu kapsamında, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve seçkin akademisyenlerden oluşan uzman proje ekibinin danışmanlığında, 0-6 yaş arası çocuklara gelişimsel olarak uygun deneyimler sağlamak için farklı konularda eğitim içerik ve setleri hazırlandı.

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, “Uzun soluklu bir program olarak hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu ile öncelikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ortamlarda yaşayan çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini geliştirmelerine destek olacağız. Dijital ortamda ve fiziki olarak gerek ebeveynler gerekse de çocuklar için çok geniş bir eğitim ve gelişim materyali hazırladık. Projemize, yaşadığımız deprem afetinden etkilenen illerden başladık. İlerleyen dönemlerde ise projemiz, ülkemizin tüm çocuklarına yayılarak büyüyecek ve kartopu etkisi yaratacak” dedi.

Becerilerin yüzde 70’i ilk 6 yaşta kazanılıyor

Prof. Dr. Selçuk Şirin ise “Beynimizin %95’i, 0-6 yaş arasında gelişimini tamamlıyor. Yetişkin bir insanın elde ettiği becerilerin yaklaşık %70’i, hayatımızın ilk 6 yılında kazanılıyor. Bu fırsat aralığını kaçırdığımızda ise sonraki yıllarda çocuklarımıza o becerileri kazandırmak hem çok zaman alıyor hem de çok masraflı oluyor. Nobel Ekonomi ödülünü almış olan James Heckman’in analizine göre 0-6 yaş döneminde bir çocuğa yapılan her 1 birimlik yatırım, 7 kat olarak geri dönüyor. Projemizle milyonlarca çocuğa ulaşarak ve 6-7 yaşında okula daha hazır bir şekilde göndermek istiyoruz” diye konuştu.