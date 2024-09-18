Yapı Kredi’den girişimlere 10,2 milyon dolarlık fon

Birol BOZKURT

Yapı Kredi, Türkiye’nin büyüyen girişimcilik ekosistemine yönelik önemli bir adım atarak, Yapı Kredi Portföy FRWRD Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF) başlattı. 10,2 milyon dolarlık bu fon, dijital teknoloji alanında faaliyet gösteren olgun girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyor. Yapı Kredi, bu fon aracılığıyla sadece finansal destek sunmakla kalmayıp, girişimlerle stratejik iş birlikleri kurarak dijital dönüşüme katkıda bulunmayı hedefliyor. Banka, önümüzdeki dönemde girişim ekosistemine daha fazla kaynak aktarmayı ve ekosistemin güçlü oyuncularından biri olmayı planlıyor.

Fonun tanıtımının yapıldığı toplantıda sorularımızı yanıtlayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, bankanın yalnızca kendi fonlarıyla değil, diğer fonlarla da ortak yatırımlar yapmayı planladığını belirterek, “Bu fonla 2025’te daha büyük hedeflere ulaşmayı ve ikinci, üçüncü fonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. Erdoğan ayrıca, girişimlerle iş birliği yaparak finansal hizmet entegrasyonlarına da önem verdiklerini vurguladı. Toplantıda düzenlenen panelde konuşan Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker ise, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına olan ilgisinin arttığını ve bu alanda önümüzdeki dönemde 2 milyar TL’lik yeni kaynak beklediklerini ifade etti. Lansmanda ayrıca Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcıları, Serkan Ülgen ve Yakup Doğan konuşmacı olarak katıldı.

“İkinci ve üçüncü fonları kurabiliriz”

Yatırım aşamasında değerlendirilen 10’un üzerinde girişimin olduğunu anlatan Erdoğan, gelecek 3 yıl içerisinde bu yatırımları adetsel olarak 100’lere taşımayı umduklarını ve ekosistemde önemli oyunculardan biri olmak istediklerini dile getirdi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan da yatırım komitesinde belirlenen sektörler dışında da pek çok girişimi değerlendirdiklerini belirterek, Yapı Kredi FRWRD GSYF-1 fonuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Biz yalnızca kendi sermayemizi koyup girişimlere yatırım yapmıyoruz, aynı zamanda başka fonlarla ortak yatırımlar yaparak kendi fonumuzu diğer fonların yatırım turlarında da değerlendiriyoruz. Birden fazla kurumun yatırımda bulunmasını çok sağlıklı görüyoruz. Dolayısıyla bir girişime sadece biz yatırım yapalım, çok yüksek tutarlarda ona hissedar olalım düşüncesinden ziyade, biz oraya yatırım yapan fonlardan ya da kurumlardan bir tanesi olalım ve olabildiğince fazla girişime yatırımda bulunalım düşüncesindeyiz. Bu girişimlerin bazılarıyla da iş birliği geliştirelim. Örneğin kendi platformlarımıza entegre edelim, FaturaLab ile iş birliği çerçevesinde sunduğumuz ürün tedarikçi finansmanıdır. Orada karşılıklı hem ürün hem de hizmet sunabileceğimiz, entegrasyonlar yapabildiğimiz girişimleri desteklemek şeklinde bir bakış açımız var. 10,2 milyon dolarlık fon büyüklüğünün bu sene yarısından fazlasını kullanacağız. Sonrasında yalnızca bu rakamla sınırlı kalmayız. 2025’te bu rakamın üzerine çıkarız. İkinci fonu, üçüncü fonu arkasından kurarız.”

“GSYF’lere bireysel emeklilikten 2 milyar lira daha gelebilir”

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker de 2019’dan sonra, şirketlerin GSYF’lere olan ilgisinin arttığını, bu artışta kurumlar vergisi avantajı ve ARGE indiriminin 2 önemli motivasyon olduğunu belirtti. Emeklilik fonlarının sürdürülebilir getiri hedefleyen uzun vadeli yatırımlar olduğunu vurgulayan Peker, şöyle devam etti: “Emeklilik fonlarının GSYF’lere yönelik yatırımları her geçen gün artıyor. Burada regülasyonun getirdiği bazı zorunlulukların da etkisi var. Emeklilik fonları tarafında, mesela standart fonlarda, fon portföyünün asgari yüzde 1’ini her sene GSYF’lere yatırmak zorundalar. OKS’de ise standart fonlarda, portföyün asgari yüzde 10’u girişim sermayesi yatırımlarına ayrılmak zorunda. Hükümet tarafından da bu alana destek devam ediyor. Rakamları incelediğimizde, GSYF tarafına bireysel emeklilik fonlarından hem zorunluluk hem de uzun vadeli yatırım amacıyla gelen miktarın en az 5 milyar lira olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, fonların yaklaşık yüzde 40 büyüyeceğini öngörürsek, nereden baksanız bu sektöre 2 milyar lira daha taze kaynak sadece bireysel emeklilik tarafından gelecek.”