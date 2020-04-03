Yapı Kredi'den sağlık kuruluşlarına 10 milyon TL destek

03 Nisan 2020

Yapı Kredi, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri’nin ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılmak üzere 10 milyon TL’lik kaynak ayırdı. Yapı Kredi, ayırdığı bu kaynakla, sağlık kuruluşlarının acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda mevcut durumu daha da güçlendirmek adına destek sağlayacak.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında bugüne kadar toplumsal ve ekonomik anlamda birçok önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, bu yöndeki tüm çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak artırarak sürdürüyor.

Bu dönemde gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına, bankacılık işlemlerini hızla yapmaları için yeni bir sistem başlatarak, Çağrı Merkezi’nde öncelikli hizmet sunan Yapı Kredi; sağlık kuruluşları ve mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemelerinin temini ve desteği için de 10 milyon TL’lik kaynak ayırdı.

Yapı Kredi, salgının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye ve ülke ve milletimiz için sınır tanımadan var gücüyle çalışmaya devam edecek.